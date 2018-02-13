Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзу в спринте классическим стилем, первое место у шведки, второе — у норвежки.
Вторая россиянка, Наталья Непряева, пришла к финишу четвертой.
Белорукова вела забег в начале, но в середине дистанции пропустила шведку, а в финишном створе пыталась атаковать норвежку, но уступила ей 34 сотых.
Медаль стала для российской лыжной сборной первой на Олимпиаде в Пхёнчхане и четвертой для сборной олимпийских атлетов из России.
Комментарии
У шведки и норвежки нет ни имени,ни фамилии???
13.02.2018 21:25
- гость -
Ща попробую угадать, шведка - Шарлотт Калла, норвежка - Хэйди Венг?