Генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным представил два уникальных алмаза, добытых на месторождениях корпорации, сообщается на сайте Кремля.
Иванов отметил, что это самые дорогие камни за всю историю российской и советской добычи. "Не скажешь даже, что это алмазы", — оценил Путин. Иванов ответил, что хотя камни и "выглядят, как стекла", они уникальны.
Розовый и желтый алмазы были обнаружены в конце 2017 года на россыпных месторождениях "Алмазов Анабара" — дочерней компании "Алросы". По словам Иванова, оба камня обладают редкими цветовыми характеристиками. При этом розовый алмаз считается крупным — его вес составляет 28 карат. Такие камни уходят с аукционов по самой высокой цене.
Иванов также отчитался о результатах деятельности алмазодобывающей корпорации за 2017 год. По его словам, компания добыла почти 40 миллионов карат алмазов и вышла на рекордный уровень добычи — в последний раз такой объем был зафиксирован в 1990 году.
По словам Иванова, компания в 2017 году выплатила рекордные дивиденды — около 22 миллиардов рублей ушло в федеральный бюджет.
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