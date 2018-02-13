Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина отказался от бесплатного эфира на федеральных каналах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на жеребьевке по распределению эфирного времени, сообщает РИА "Новости".
"Штаб Владимира Путина ранее заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для агитационных мероприятий на федеральных каналах. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от уполномоченного представителя кандидата", — заявила Памфилова.
Таким образом, штаб отказался от бесплатного времени на теле- и радиоканалах для проведения дебатов.
В жеребьевке будут участвовать телеканалы Первый, "Россия 1", "Россия 24", ТВ Центр, ОТР и три радиоканала. В регионах будет разыграно бесплатное время на 338 телеканалах и 280 радиостанциях.
Всего каждому гарантируется по одному часу бесплатного времени на каждом телеканале и радио.
"Закон дополнительно предоставляет партиям, выдвинувшим кандидатов, еще по одному часу. Таким образом, кандидат-самовыдвиженец получает в два раза меньше времени, чем кандидат от партии", — отметила Памфилова.
Секретарь ЦИК Майя Гришина пояснила журналистам, что штаб Путина отказался от времени, выделяемого для дебатов, только на общероссийском телевидении: "От дебатов на региональном телевидении отказа не поступало, так же как и от эфирного времени для размещения агитационных материалов".
Выборы президента России назначены на 18 марта.
Комментарии
Просто страшно ему в честных дебатах участвовать. После неудобных вопросов рейтинг может упасть до минимума