Молодежная межрегиональная проектная группа обнаружила новый остров, образовавшийся при таянии ледника у архипелага Новая Земля, сообщает Роскосмос.
Остров у ледника Вилькицкий-южный открыли школьники из Подмосковья Артем Макаренко и Валерия Саенко, изучавшие снимки Арктики со спутников "Канопус-В", "Landsat-7/8" и "Sentinel-1/2". Первое сообщение о находке они сделали 31 января на всероссийских юношеских чтениях имени Королева в Самаре.
Документы о регистрации нового географического объекта уже направлены в Русское географическое общество.
Отмечается, что остров образовался в декабре прошлого года, когда фронтальная часть ледника Вилькицкого отступила, а ледяная перемычка, соединявшая остров с ледником, разрушилась.
Размеры острова — 410 на 780 метров, площадь — 0,19 квадратного километра, координаты центра — 75°34'06.67" северной широты и 58°17'52.2" восточной долготы.
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