Заместитель председателя правительства Ольга Голодец заявила, что на мировые гастроли российских артистов и программу по продвижению за рубежом отечественной культуры следует выделить отдельный бюджет, передает ТАСС.
Голодец дала соответствующее поручение руководству Минкультуры на совещании на киностудии "Союзмультфильм" по вопросам развития отечественной анимации.
"Давайте поручение напишем, и это будет касаться и анимации, и кино, и я считаю, что это должно касаться всех театров. Почему вдруг культура перестала быть экспортным приоритетом?" — возмутилась Голодец.
Она обратила особое внимание, что вопросы целевого расходования средств из отдельного фонда будут находиться на контроле аудиторов.
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