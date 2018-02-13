В селе Маракса Томской области полицейские начали проверку сообщений о паранормальных явлениях в одном из домов, сообщает телеграм-канал Mash.
В полицию обратилась семья Жуковых. По их сведениям, на протяжении двух суток в комнате падает мебель, летают книги, ножи и прочие предметы. Проверить данное сообщение приехал наряд полиции, включая врио начальника отдела майора Артамонова.
"Во время нахождения сотрудников полиции по указанному адресу в спальной комнате упал шкаф в непосредственной близости от сотрудника полиции, после из навесной полки выпали книги, из комнаты, в которой никто не находился, вылетела палка. Рационального объяснения указанным событиям не нашлось", — говорится в рапорте полиции после посещения квартиры Жуковых.
Также в рапорте отмечается, что после произошедшего на место были вызваны священнослужители Колпашевской епархии. Они провели в квартире обряд, а один из священников даже остался один ночевать в данном доме.
"Священнослужитель из Колпашевской епархии приезжал к этой семье, побеседовал с ребенком, с родителями, помолился. Он также был свидетелем всех тех вещей, которые описаны в рапорте. По приезде священника так называемый полтергейст немного утих, но потом эти явления продолжились вновь", — рассказал программе "Вести. Томск" секретарь Колпашевской епархии, иеромонах Симеон Койнов .
Как отмечают правоохранители, семья Жуковых характеризуется хорошо. На попечении у них находится 13-летний ребенок. Мальчик в настоящий момент остался жить у родственников, потому что боится возвращаться домой.
Комментарии