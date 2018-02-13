В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ об обстреле авиабазы Хмеймим на территории Сирии, сообщает RT.
"В сегодняшнем материале РБК "Атака с минометами на базу "Хмеймим" оказалась нападением дронов" не соответствует действительности все: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что заранее предупредили сотрудника издания "о недостоверности этой версии событий", а сам автор материала "уже неоднократно публиковала ложную информацию или домыслы о деятельности Минобороны России, пытаясь, для достоверности, приписать собственные умозаключения отдельным военным экспертам".
"Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" был, мягко говоря, удивлен после нашего звонка, обнаружив свой комментарий в материале РБК о якобы успешности "атаки дронов" на авиабазу "Хмеймим" 1 января", — отмечается в сообщении.
Минобороны отметило, что 1 января авиабаза работала в плановом режиме, никаких обстрелов, налетов или других происшествий не было.
По информации собеседников РБК, в атаке с 02:00 до 02:20 по московскому времени участвовали восемь дронов. "В момент нападения БПЛА системы РЭБ не работали, чтобы не мешать полетам авиации", — рассказал один из источников. Он добавил, что в итоге были повреждены самолеты и вертолеты, а также взорвался склад с боеприпасами. Военный эксперт пояснил изданию, что отключение системы во время вылетов самолетов — обычная практика. Другие источники также рассказывают о нападении на базу с помощью беспилотников.
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