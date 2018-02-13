Сборная России поднялась на шестое место по общему количеству наград, завоеванных спортсменами на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
В активе российских спортсменов по итогам пятого соревновательного дня пять наград, столько же у сборной Франции.
Лидирует по количеству завоеванных медалей сборная Норвегии. У команд Нидерландов и Канады по десять наград. Олимпийцы из США выиграли шесть медалей.
Лыжник Александр Большунов посвятил свою бронзовую награду ОИ болельщикам и сборной России.
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