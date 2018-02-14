За время возведения Крымского моста на территории строительства сделано около миллиона археологических находок, из них 100 тысяч признаны артефактами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр проекта "Крымский мост".
"Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев", — рассказал профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко.
Он отметил, что также были найдены артефакты времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества. Общее количество находок достигло одного миллиона.
Среди артефактов, претендующих на уникальность, — фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Он был найден во время подводных раскопок на крупном скоплении древней керамики в районе строительства моста. Предполагается, что это изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи в Малой Азии в V веке до нашей эры.
Археологические находки были обнаружены на территории раскопок в 56 га.
Самые ценные находки ученые передают в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса — более 100 тысяч артефактов.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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