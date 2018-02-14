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Артефакты IV тысячелетия до нашей эры нашли строители Крымского моста

, ИА "Амител"
Были найдены артефакты времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества

За время возведения Крымского моста на территории строительства сделано около миллиона археологических находок, из них 100 тысяч признаны артефактами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр проекта "Крымский мост".

"Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев", — рассказал профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко.

Он отметил, что также были найдены артефакты времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества. Общее количество находок достигло одного миллиона.

Среди артефактов, претендующих на уникальность, — фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Он был найден во время подводных раскопок на крупном скоплении древней керамики в районе строительства моста. Предполагается, что это изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Археологические находки были обнаружены на территории раскопок в 56 га.

Самые ценные находки ученые передают в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса — более 100 тысяч артефактов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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