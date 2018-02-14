13 февраля стало пока самым "урожайным" днем на награды для РФ на Олимпийских играх – 2018. Вначале рано утром по барнаульскому времени россияне выиграли бронзу в керлинге в дисциплине дабл-микст. В матче за 3-е место дуэт Брызгалова-Крушельницкий уверенно обыграли норвежцев (8:4). Золото в этой дисциплине досталось Канаде, разобравшейся со Швейцарией.
Но куда больше эмоций все мы испытали, наблюдая драматичные забеги у лыжников в спринте. Как и предполагал Amic.ru накануне, за медали сумели "зацепиться" как женщины, так и мужчины. У дам бронзовым призером стала Юлия Белорукова, Наталья Непряева довольствовалась четвертым местом. У мужчин в тройку вошел Александр Большунов, уступив всего лишь 0,02 секунды серебряному призеру.
В остальных дисциплинах россияне, как и ожидалось, на медали претендовать оказались не в силах.
Отдельно хочется сказать о российском горнолыжнике Павле Трихичеве. После того, как соревнования здесь сдвигались несколько дней из-за сильного ветра, во вторник спортсмены все-таки вышли на старт. Но завершить свою попытку Трихичев так и не смог. Спортсмен упал во время скоростного спуска в суперкомбинации и получил травму.
Переломов у горнолыжника не выявлено, но есть проблемы с локтевым суставом, у него повреждены сухожилия. Возможно, потребуется операция. После проведения томографии сотрясения мозга у россиянина не выявлено. Сейчас он вернулся из больницы в олимпийскую деревню. За ним будут следить врачи сборной. Через два-три дня станет понятно, будет ли Трихичев дальше участвовать в Олимпиаде. Исключать его возвращение пока не стоит.
Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. #PyeongChangFi #Olympialaiset pic.twitter.com/NsXjRTcx62— Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) 13 февраля 2018 г.
Одной строкой
Женская сборная России по хоккею проиграла второй матч подряд на групповом этапе, на этот раз США. Вновь, как и в игре против Канады, повторился неутешительный для нас счет (0:5).
Что стоит посмотреть на Олимпиаде 14 февраля
Начнем все-таки не с мужского хоккея, который в отсутствие игроков из НХЛ по своему уровню не дотягивает даже до ежегодных чемпионатов мира. Итак, как ни странно, посоветуем читателям Amic.ru последить за биатлоном.
Сегодня в Пхенчхане пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км. Это именно тот вид программы, где наши имеют хотя бы теоретические шансы зайти в призы. Дело в том, что каждый промах в этой гонке — не штрафной круг, как обычно (он занимает порядка 17-19 секунд), а лишняя минута к итоговому результату. Таким образом, поговорка "тише едешь, дальше будешь" здесь вполне актуальна. Другой вопрос, что и со стрельбой у россиянок Акимовой и Кайшевой, мягко говоря, пока не все гладко. Начало в 18:05 по Барнаулу.
Дальше хоккей, конечно. Все-таки наши шансы на золото в этом сильно ослабленном из-за отсутствия главных звезд олимпийском турнире велики как никогда. Стартуем матчем со Словакией в 19:10.
Для любителей изящного и прекрасного – турнир у спортивных пар в фигурном катании. В 08:00 стартует короткая программа. Наши главные звезды и потенциально золотые медалисты – Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
После бронзы в смешанном керлинге с удвоенным интересом отечественный зритель теперь будет следить за судьбой женской команды на Играх. В первом туре группового этапа Россия встретится с Великобританией. Начало в 12:05 по Барнаулу.
Конькобежный спорт, женщины, 1000 м, старт в 17:00. От России побежит Ангелина Голикова, которой по силам войти в топ-10.
Немного экзотики. Медаль в среду разыграют в лыжном двоеборье у мужчин. Это объективно наш самый слабый вид из всех представленных на нынешней Олимпиаде. Предел мечтаний здесь — не занять последнее место. Начало в 15:45, от РФ выступит Эрнест Яхин.
Три медали у нас сегодня. Общий зачет Олимпиады-2018 pic.twitter.com/a64xxbnaf4— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 13 февраля 2018 г.
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