Мебель будущего: что вытесняет древесину из наших домов

Древесина – один из первых материалов, который стал использовать человек для обустройства своего жилища. Доступность и удобство в обработке делали ее незаменимой для людей со скромным достатком. А состоятельные люди могли позволить себе настоящие шедевры из баснословно дорогих пород дерева, которые передавались из поколения в поколение. Однако постепенно ситуация стала меняться. О том, какая мебель теперь формирует дизайн современных домов, разбираемся с мебельной компанией "Альба" (Барнаул).
Возвращаясь к истокам
Быстрое распространение современных и недорогих материалов для изготовления мебели постепенно возводит древесину в статус культа. Теперь иметь в интерьере хорошую вещь из дерева – значит подчеркнуть свой высокий статус. Деревянная мебель роскошно выглядит и дарит дому особую атмосферу.
Плюсы мебели из дерева:
- натуральный материал
- экологичность
- превосходный внешний вид
- долгий срок службы
Отвечая потребностям времени, мебельная компания "Альба" не забывает и о традициях. И одна из немногих в городе изготавливает мебель ручной работы из натуральной древесины. Квалифицированные мастера фирмы с большим вниманием подходят к таким заказам — в результате из цехов "Альбы" выходят настоящие произведения искусства. Из лучших пород древесины здесь могут изготовить практически любую мебель, а также предметы интерьера и межкомнатные двери. Массивные письменные столы, утонченные комоды, резные рамы для зеркал, роскошные кухонные гарнитуры от "Альбы" становятся достоянием для своих новых хозяев.
В мастерской "Альбы" используются только высококачественные материалы. Сырье поступает из сушилен Алтайского края и Новосибирской области – как правило, это самые популярные породы: ясень, дуб, бук, орех, вишня. Применяя разные технологии обработки древесины, такие как состаривание, лакировка и т.п, местные умельцы могут воспроизвести образцы по лучшим итальянским каталогам. При этом каждый клиент фирмы получает постпродажное обслуживание – как известно, дерево – "живой" материал, который со временем может требовать корректировки.
Эффект революции
Однако на смену деревянным столам, комодам и кроватям сегодня все чаще приходит мебель, изготовленная из деревоплит. Такой материал представляет собой панели из скрепленных специальными материалами вторичных отходов древесины, на которые наносят специальные покрытия с имитацией разных фактур. Как бы прозаично ни звучало это описание, сегодня именно такая мебель пользуется успехом во всем мире, активно вытесняя древесину.
Изобретение мебельных панелей произвело эффект революции в производстве предметов интерьера. По сравнению с деревом такой материал гораздо дешевле. При этом специфика изготовления позволяет придать ему самый разный внешний вид – от копирования благородного черного дерева до футуристических текстур. Все это открывает поистине безграничный простор для фантазии дизайнера.
Достоинства мебельных панелей:
- ценовая доступность
- прочность
- долговечность
- широкий спектр применения
- большие возможности в дизайне
Выбирая между хорошо известными ЛДСП и МДФ-панелями, мебельная компания "Альба" в своем производстве отдает предпочтение именно МДФ. Прежде всего, это экологически чистый материал, который не выделяет токсины и не несет вреда здоровью человека. Кроме того, он обладает тепло- и влагостойкими свойствами, а еще хорошо поддается разным видам обработки.
Сегодня компания "Альба" изготавливает на заказ функциональную и надежную мебель из МДФ в любом дизайне и стиле. После замера профессиональные дизайнеры компании помогут составить оригинальный проект или точно воспроизведут его по эскизу заказчика. Опыт и возможности фирмы позволяют реализовывать разные заказы – от прикроватной тумбочки до кухонного гарнитура. В зависимости от финансовых возможностей заказчика здесь могут подобрать и бюджетный вариант исполнения, и воплотить самые смелые идеи. При этом компания гарантирует качество своей продукции – как материалов, так и фурнитуры.
Мебельная компания "Альба" предлагает разные решения для создания мебели и предметов интерьера. Индивидуальный подход, гибкая система оплаты и неизменно высокое качество — в компании ценят каждого клиента. Представительства фирмы работают в Барнауле, а также Новосибирске и Санкт-Петербурге.
Мебельная компания "Альба"
Барнаул, Космонавтов проспект, 6г
ТВК "Республика", 2 этаж
Ежедневно 10:00–20:00
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Комментарии
Давно пришел к мысли, что мебель нужно делать из новых материалов. Дерево, оно конечно, хорошо
Но вот не всегда можно сделать то, что тебе надо
согласен, надо отливать из гранита, накрайняк, чугуна.....
Ну конечно россиянам и из де..ма пойдёт (извините- древоплит ) , а загранке из натурального дерева . Там вообще все натуральные материалы ценятся , а нам всё синтетическое .... , как странам третьего мира .
А формальдегид в ДСП стал полезным?