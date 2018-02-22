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Мебель будущего: что вытесняет древесину из наших домов

, ИА "Амител"
Какому материалу стоит отдать предпочтение при изготовлении мебели

Древесина – один из первых материалов, который стал использовать человек для обустройства своего жилища. Доступность и удобство в обработке делали ее незаменимой для людей со скромным достатком. А состоятельные люди могли позволить себе настоящие шедевры из баснословно дорогих пород дерева, которые передавались из поколения в поколение. Однако постепенно ситуация стала меняться. О том, какая мебель теперь формирует дизайн современных домов, разбираемся с мебельной компанией "Альба" (Барнаул).

Возвращаясь к истокам

Быстрое распространение современных и недорогих материалов для изготовления мебели постепенно возводит древесину в статус культа. Теперь иметь в интерьере хорошую вещь из дерева – значит подчеркнуть свой высокий статус. Деревянная мебель роскошно выглядит и дарит дому особую атмосферу.

Плюсы мебели из дерева:

  • натуральный материал
  • экологичность
  • превосходный внешний вид
  • долгий срок службы

Отвечая потребностям времени, мебельная компания "Альба" не забывает и о традициях. И одна из немногих в городе изготавливает мебель ручной работы из натуральной древесины. Квалифицированные мастера фирмы с большим вниманием подходят к таким заказам — в результате из цехов "Альбы" выходят настоящие произведения искусства. Из лучших пород древесины здесь могут изготовить практически любую мебель, а также предметы интерьера и межкомнатные двери. Массивные письменные столы, утонченные комоды, резные рамы для зеркал, роскошные кухонные гарнитуры от "Альбы" становятся достоянием для своих новых хозяев.

В мастерской "Альбы" используются только высококачественные материалы. Сырье поступает из сушилен Алтайского края и Новосибирской области – как правило, это самые популярные породы: ясень, дуб, бук, орех, вишня. Применяя разные технологии обработки древесины, такие как состаривание, лакировка и т.п, местные умельцы могут воспроизвести образцы по лучшим итальянским каталогам. При этом каждый клиент фирмы получает постпродажное обслуживание – как известно, дерево – "живой" материал, который со временем может требовать корректировки.

Эффект революции

Однако на смену деревянным столам, комодам и кроватям сегодня все чаще приходит мебель, изготовленная из деревоплит. Такой материал представляет собой панели из скрепленных специальными материалами вторичных отходов древесины, на которые наносят специальные покрытия с имитацией разных фактур. Как бы прозаично ни звучало это описание, сегодня именно такая мебель пользуется  успехом во всем мире, активно вытесняя древесину.

Изобретение мебельных панелей произвело эффект революции в производстве предметов интерьера. По сравнению с деревом такой материал гораздо дешевле. При этом специфика изготовления позволяет придать ему самый разный внешний вид – от копирования благородного черного дерева до футуристических текстур. Все это открывает поистине безграничный простор для фантазии дизайнера.

Достоинства мебельных панелей:

  • ценовая доступность
  • прочность
  • долговечность
  • широкий спектр применения
  • большие возможности в дизайне

Выбирая между хорошо известными ЛДСП и МДФ-панелями, мебельная компания "Альба" в своем производстве отдает предпочтение именно МДФ. Прежде всего, это экологически чистый материал, который не выделяет токсины и не несет вреда здоровью человека. Кроме того, он обладает тепло- и влагостойкими свойствами, а еще хорошо поддается разным видам обработки.

Сегодня компания "Альба" изготавливает на заказ функциональную и надежную мебель из МДФ в любом дизайне и стиле. После замера профессиональные дизайнеры компании помогут составить оригинальный проект или точно воспроизведут его по эскизу заказчика. Опыт и возможности фирмы позволяют реализовывать разные заказы – от прикроватной тумбочки до кухонного гарнитура. В зависимости от финансовых возможностей заказчика здесь могут подобрать и бюджетный вариант исполнения, и воплотить самые смелые идеи. При этом компания гарантирует качество своей продукции – как материалов, так и фурнитуры.

Мебельная компания "Альба" предлагает разные решения для создания мебели и предметов интерьера. Индивидуальный подход, гибкая система оплаты и неизменно высокое качество — в компании ценят каждого клиента. Представительства фирмы работают в Барнауле, а также Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Мебельная компания "Альба"
Барнаул, Космонавтов проспект, 6г
ТВК "Республика", 2 этаж
Ежедневно 10:00–20:00
+7 (3852) 39–01–96
+7–983–100–35–33
+7–960–941–71–93

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.02.2018 09:10
- гость -

Давно пришел к мысли, что мебель нужно делать из новых материалов. Дерево, оно конечно, хорошо
Но вот не всегда можно сделать то, что тебе надо

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22.02.2018 11:30
- гость -

согласен, надо отливать из гранита, накрайняк, чугуна.....

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22.02.2018 13:36
гость

Ну конечно россиянам и из де..ма пойдёт (извините- древоплит ) , а загранке из натурального дерева . Там вообще все натуральные материалы ценятся , а нам всё синтетическое .... , как странам третьего мира .

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22.02.2018 14:13
- гость -

А формальдегид в ДСП стал полезным?

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