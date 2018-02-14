По словам украинского депутата Юрия Березы, ВСУ сейчас являются "одной из самых способных армий Европы", сообщает LIFE.
Вернуть Крым и Донбасс Украине может только украинская армия, заявил депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт".
"Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет", — сказал Береза в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, минские договоренности помогли Украине провести реорганизацию вооруженных сил страны. Он также отметил, что "время России заканчивается".
Комментарии
Клоун.
что наши депутаты, что соседские... если их местами поменять, то почти никто разницы не заметит..
Украинская армия = белорусский флот