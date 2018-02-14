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Новый налог может дать России дополнительно триллион рублей

, ИА "Амител"
Речь о налоге на дополнительный доход (НДД)

Фото: ds02.infourok.ru

Министр энергетики Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что бюджеты федерального и регионального уровней могут дополнительно получить 1 триллион рублей до 2035 года при повсеместном введении налога на дополнительный доход (НДД), пишет "Парламентская газета".

По словам Новака, принятие закона дополнительно сможет дать до 100 млн тонн добычи углеводородов до 2035 года. В этот же срок за счет кратного увеличения добываемых объемов Россия сможет привлечь по 1 трлн рублей как инвестиций и в качестве доходов в бюджеты разных уровней.

Министр также обратил внимание, что решение о распространении НДД может быть принято через два-три года после окончания пилотного проекта, который ожидается запустить в начале 2019 года.

На первоначальном этапе налог на дополнительный доход (НДД) планируется применить в нефтяной отрасли. В настоящее время нефтяные компании уплачивают с выручки пошлины на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины.

Налог на дополнительный доход должен стать частичной заменой НДПИ. При этом уплата НДПИ сохраняется. Ставка НДД составит 50%, и, в отличие от НДПИ, эта пошлина будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с дохода от ее продажи за вычетом экспортной пошлины и НДПИ, а также расходов на добычу и транспортировку.

Как ранее сообщалось в СМИ, НДД может спровоцировать ощутимый рост цен на топливо, если рассматривать применение налога конкретно к нефтяной отрасли. Это, в свою очередь, повлияет на рост цен практически на любую продукцию для конечного потребителя. В перспективе НДД ожидает также угледобывающую отрасль и не только.  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.02.2018 07:08
- гость -

По словам Новака, принятие закона дополнительно сможет дать до 100 млн тонн добычи углеводородов до 2035 года.

Я наверное полнейший профан в азах экономики, но КАК ЭТО ВЗАИМОСВЯЗАНО??????? КАК налог может повлиять на добычу?

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14.02.2018 07:25
Вано2014

Не от хорошей геологической ситуации идея ндд. Себестоимость новых месторождений растёт и их не хотят разрабатывать при налогах с объёмов. Поэтому дельта, оно и справедливо. Но не поможет, тюо на исходе нефть, к 2035 на экспорт не остаётся.

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14.02.2018 08:40
- гость -

Не понял.. Хрен ли я должен компенсировать Сечину снижение сверхдоходов? Это гуманоидное существо и так продает нам нашу же нефть гораздо дороже чем можно, т.е. уже обкрадывает, так еще я должен ему теперь помогать! Обойдется, она сам нам не один триллион уже должен.

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14.02.2018 11:30
- гость -

бюджеты федерального и регионального уровней могут дополнительно получить 1 триллион рублей если чиновники перестанут воровать из бюджетов, если коррупционеров пересажать в тюрьмы, конфисковать наворованное и вернуть деньги в бюджет, правда в тюрьме окажутся все, начиная с Медведева (у Путина-то только прицеп), ролдугиныротенберги и прочие платоны и тренеры, у уж нотариусше там самое место. Только кто ж их посадит?

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14.02.2018 11:59
- гость -


14.02.2018 11:30
- гость -


Кажется, даже не 1 трлн., а намного больше.

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14.02.2018 12:10
Витёк

Голосуешь за Путина - голосуешь за А.Новака и прочих его сподвижников, следственно за новые налоги и повышение уже существующих, за повышение пенсионного возраста и т.д.

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