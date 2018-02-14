Фото: twitter.com
Пассажиры Boeing 777, который летел из Сан-Франциско на Гавайи, опубликовали снимки и видеозапись, на которых видно, как один из двух двигателей лайнера разваливается в ходе полета. Об этом пишет РИА "Новости".
Один из пассажиров в связи со случившимся отметил, что это был "самый страшный день в [его] жизни".
"В инструкции об этом ничего не сказано", — пошутил другой путешественник.
В компании United Airlines, которой принадлежит самолет, заявили, что двигатель потерял обтекатель. На данный момент причина произошедшего не установлена. В сообщении подчеркивается, что пилотам удалось безопасно посадить воздушное судно.
that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q— Erik Haddad (@erikhaddad) 13 февраля 2018 г.
Scariest flight of my life #ua1175 pic.twitter.com/hjCvrJ9VwV— Maria Falaschi (@mfalaschi) 13 февраля 2018 г.
I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw— Erik Haddad (@erikhaddad) 13 февраля 2018 г.
Комментарии
Между " развалился двигатель" и "отвалился обтекатель" безразмерное несоответствие факта безудержному фантазированию автора заметки.
08:40, приятного конечно мало, когда видишь в окне такую картину) хотя самолет мог вполне и без двигателя лететь и приземлиться)
На обтекатель скотча пожалели?