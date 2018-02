Фото: twitter.com

Пассажиры Boeing 777, который летел из Сан-Франциско на Гавайи, опубликовали снимки и видеозапись, на которых видно, как один из двух двигателей лайнера разваливается в ходе полета. Об этом пишет РИА "Новости".

Один из пассажиров в связи со случившимся отметил, что это был "самый страшный день в [его] жизни".

"В инструкции об этом ничего не сказано", — пошутил другой путешественник.

В компании United Airlines, которой принадлежит самолет, заявили, что двигатель потерял обтекатель. На данный момент причина произошедшего не установлена. В сообщении подчеркивается, что пилотам удалось безопасно посадить воздушное судно.

that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q

Scariest flight of my life #ua1175 pic.twitter.com/hjCvrJ9VwV

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw