Фото: sibkray.ru
Заторы в шесть баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края в среду, 14 февраля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Самым трудным для движения участком стала улица Советской Армии, где автомобили едут со скоростью 3 км/ч. Также серьезные пробки наблюдаются на участке Павловского тракта после кольцевого пересечения и на проспекте Ленина от перекрестка с улицей Северо-Западной до площади Октября.
Кроме этого, движение затруднено на отрезках улиц Попова, Малахова, Матросова, Челюскинцев и Кутузова, в районе площади Победы и на Змеиногорском тракте.
Добавим, что на проспекте Космонавтов недалеко от пересечения с улицей Малахова произошло ДТП.
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