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Российским государственным деятелям, которые зарегистрированы в соцсетях, необходимо вести свои аккаунты на английском языке, чтобы преодолеть искажения и страшилки о России, навязываемые западными СМИ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление члена думского комитета по информационной политике Антона Горелкина.
По его словам, в России множество политиков и государственных деятелей, которые зарегистрированы в социальных сетях, однако они ведут свои аккаунты исключительно по-русски и только для русскоязычной аудитории. "Надо, чтобы они вышли в мир. Это совсем нетрудно: зарегистрироваться в соцсети, популярной в конкретной стране или группе стран, и напрямую писать людям о том, что происходит в России", — цитирует агентство его слова.
Парламентарий подчеркнул, что в данный момент печать, ТВ и радио все меньше интересуют людей и общество, и политики стали общаться напрямую через соцсети и мессенджеры. Горелкин привел в качестве примера соцсети главы США Дональда Трампа, "твиты которого читает весь мир мгновенно, прямо, без переработки и искажений".
Он выразил мнение, что публичная активность российских ведущих политиков в иностранных сегментах соцсетей, на языках аудитории, "позволит преодолеть те искажения и страшилки о России, которые навязываются американцам и европейцам ангажированными местными медиа". Горелкин считает, что это будет эффективно, и назвал это "достойной патриотической реакцией наших политиков на попытки смешать с грязью Россию".
Комментарии
Нихт ферштейн!
Уже так откровенно показывают свою принадлежность к " избранным владыкам мира " и под таким благовидным предлогом .
Вис из грейт айдия
Лет ми спик фром май харт
гебен зи мир битте
Они по-русски то с трудом, а по импортному то им только гугл-переводчик в помощь. Круче, чем на Али экспрессе названия товаров получится
Похоже, что и внутри страны оне на англицком говорят.
дурдом
члены правительства и политики, представляющие страну должны говорить на государственном языке страны-и гордиться тем
что-то я не припомню что бы политики других стран так унижались "чтобы преодолеть искажения и страшилки" о своей стране