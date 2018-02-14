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Новости

СМИ сообщили о гибели более 100 россиян в результате авиаудара США в Сирии

, ИА "Амител"
В Минобороны заявили, что российских военных в зоне бомбардировки не было

Фото: usnews.com

Агентство Bloomberg сообщило о гибели множества россиян в результате авиаудара коалиции во главе с Соединенными Штатами в Сирии. По данным двух российских источников агентства, всего погибло порядка 200 человек, которые сражались на стороне правительства Сирии, большинство из них — "российские наемники". Об этом пишет "Коммерсант".

Неназванный американский чиновник уточнил агентству, что погибло порядка 100 человек, 200-300 были ранены. Предположительно, погибшие служили в "ЧВК Вагнера".

Издание напоминает, что авианалет коалиции был совершен 7 февраля. Серию ударов в провинции Дейр-эз-Зор нанесли в ответ на "неспровоцированную бомбардировку" сирийской оппозиции, поддерживаемую Америкой.

В российском оборонном ведомстве заявляли, что военных РФ в зоне бомбардировки не было. При этом телеканал CBS  сообщил о жертвах со стороны "российских наемников". Список жертв авиаудара опубликовала группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team. Гибель четверых россиян подтвердили родственники, близкие и сослуживцы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2018 09:28
- гость -

Совершенно не жалко этих наёмников, их занятие хуже проституции.

0  0
14.02.2018 09:35
Геноцид Эклеров

ну, теперь и АМИК докатился до этого фейка)

По данным двух российских источников агентства, ....
Неназванный американский чиновник уточнил агентству....

какие то странные источники)

сегодня минобороны США: Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США. Об этом сообщает агентство Reuters. «Мне не поступало информации о том, что некие русские, солдаты, не относящиеся к военнослужащим РФ, а контрактники из России, были среди погибших. Я не могу дать вам никакой информации об этом, мы не получали такого сообщения от Центрального командования или Пентагона», — заявил Мэттис.

группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team
это вообще самая смешная часть сообщения)
главой этой ТИМ является Руслан Левиев под гербом «Диванных войск Украины». Созданная 15 мая 2014 года группа из 5 человек под названием WarInUkraine в скором времени была переименована в Conflict Intelligence Team.

0  0
14.02.2018 09:57
- гость -

О, амик проснулся.
Еще неделю назад интернет пестрил версиями относительно произошедшего.
Что-то произошло, никто не знает толком что, и это было уже крайне давно (по меркам новостного сайта, когда информацию надо выдавать максимально оперативно)

0  0
14.02.2018 09:58
- гость -

14.02.2018 09:57
- гость -


спешка нужна при ловле блох.
зачем торопиться когда Что-то произошло, никто не знает толком что,?

0  0
14.02.2018 10:40
- гость -

Помер Клим - да и фиг с ним. "Ихтамнет" - их там теперь совсем нет. Туда им и дорога.

0  0
14.02.2018 10:51
- гость -

зачем торопиться когда Что-то произошло, никто не знает толком что?
---------------
Никто не делает тайны из того, что произошло. Ну кроме правительства РФ...
Амеры размолотили проасадовские силы. Были ли в составе бойцы ЧВК Вагнер - это вопрос второй.

0  0
14.02.2018 12:40
- гость -

С ностальгией вспоминаешь о советских временах. Можно называть это цензурой, но смотреть на то, с каким остервенелым удовольствием российские СМИ распространяют любое дерьмо про собственную Родину уже невозможно. Как можно участвовать в информационной войне когда твои собственные "войска" постоянно стреляют тебе в спину.

0  0
14.02.2018 13:10
- гость -

14.02.2018 09:28
- гость -

mercenary - по английски не только наёмник, но и контрактник. Куда послали, там и работают, работа такая у них.

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