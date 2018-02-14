Среда, 14 Февраль, 13:32

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,77
€ 71,17
499836
-11°
Обь
287см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение Ан-148 в Подмосковье Олимпиада-2018 в ПхёнчханеМасленица-2018
Новости

МОК по ошибке не пригласил двух россиян на Олимпиаду в Пхенчхан

, ИА "Амител"
Приглашение на Игры-2018 не получили конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов

Фото: newshub.co.nz

Международный олимпийский комитет (МОК) ошибочно не пригласил на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан двух спортсменов из РФ — конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом сказано в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры, передает ТАСС.

В материалах суда сказано, что рабочая группа МОК по проверке россиян, претендовавших на получение приглашений на Игры, получила расширенный список из 500 спортсменов. Из них одобрение для участия получил 391 спортсмен (в том числе Грязцов и Попов), но МОК уведомил Олимпийский комитет России (ОКР) лишь о 389 одобренных спортсменах. По неизвестным причинам Грязцова и Попова не включили в перечень атлетов, которым были готовы предоставить индивидуальное приглашение на Олимпиаду.

 

Этот факт выявили в ходе заседания вынесенной панели CAS в Пхенчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян (в том числе Грязцова и Попова) на недопуск к Играм. В итоге в CAS пришли к мнению, что оба спортсмена имели право выступать на Олимпиаде. Но апелляции всех 47 россиян на недопуск к Играм были отклонены с пояснением, что выдвинутые МОК критерии допуска россиян на Олимпиаду нельзя считать дискриминационными, поскольку "МОК в интересах соблюдения баланса на Олимпийских играх принял решение допустить чистых российских атлетов даже в условиях отстранения ОКР".

МОК в минувшем декабре объявил о приостановлении членства ОКР в организации из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, при этом МОК оставил возможность для чистых российских атлетов принять участие в Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

В результате к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане были допущены 169 человек (конькобежка Ольга Граф позже отказалась выступать на Играх), при этом в перечень по неизвестным причинам не вошел ряд ведущих спортсменов из РФ, включая лыжника Сергея Устюгова, биатлониста Антона Шипулина и шорт-трекиста Виктора Ана. Олимпиада-2018 будет идти до 25 февраля.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

14.02.2018 10:07
- гость -

ой бяда бяда, огорчение

0  0
14.02.2018 11:31
- гость -

И что? Им а России по 4 ляма за участие в российских соревнованиях пообещали дать.

0  0
14.02.2018 11:52
- гость -

Точно бы порвали всех на Олимпиаде))))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
13:21
Современное лор-отделение появится в 7-й детской больнице г. Барнаула 0
13:14
Ученые нашли простой способ оставаться стройным 1
13:03
СК возбудил уголовное дело из-за проблем с теплом в алтайском селе Кусак 1
12:54
Что случилось с Владимиром Путиным и почему он не показывается на публике 12
12:39
Барнаулец ранил из пистолета двух мужчин у бара 4
12:22
Nissan Cefiro упал в реку в барнаульском селе Власиха 0
12:15
Супруг королевы Дании принц Хенрик умер на 84-м году жизни 4
12:01
Алтайский край занял 66 место в рейтинге регионов России по качеству жизни 15
11:50
СМИ: Путин и Порошенко провели телефонные переговоры 15
11:33
Самопиар барнаульской сети бассейнов "Акварика" не понравился УФАС 8
11:24
Мэрия Барнаула не смогла вспомнить дату установки скандальных ограждений 6
11:14
СМИ опубликовали видео авиаудара, в результате которого погибли россияне 14
11:03
Сезон продовольственных ярмарок в Барнауле стартует 17 февраля 0
10:49
Уголовное дело возбуждено по факту пропажи жителя Горно-Алтайска 0
10:32
Мэрия Барнаула украсит третье малаховское кольцо огромной клумбой с цветами 3
10:30
Как внести новое в привычные отношения 0
10:21
Трассы под Барнаулом будут перекрывать три дня подряд из-за военных колонн 3
10:14
Парень с девушкой упали с моста в Обь в Новосибирске 7
10:06
Члены участковых комиссий Алтайского края отправятся "повышать явку" на дом 19
09:55
Пропавшего 35-летнего барнаульца нашли живым 5
09:33
Житель Барнаула с муляжом гранаты пришел к адвокату и угрожал его убить 3
09:26
МОК по ошибке не пригласил двух россиян на Олимпиаду в Пхенчхан 3
09:17
СМИ сообщили о гибели более 100 россиян в результате авиаудара США в Сирии 8
09:08
Загоревшийся жилой дом в Бийске тушили 15 человек 1
09:00
Важные вопросы про электричество: онлайн-конференция на Amic
Прием вопросов продлится с 9-00 до 12-00
08:58
Российским политикам посоветовали вести соцсети на английском языке 8
08:43
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 14 февраля 0
08:22
Двигатель Boeing развалился во время полета из Сан-Франциско на Гавайи 3
08:21
"Авиафлот" объявляет акцию – "Билеты в лето" со скидкой 0
08:13
14 лучших фильмов, которые стоит посмотреть 14 февраля 28
08:04
Готовы ли вы к Масленице? Тест 0
07:52
Самые сильные бодибилдеры и фитнес-тренеры Сибири вновь выступят в Барнауле 9
07:40
Русская пицца: готовим на Масленицу блины с припеком 1
07:34
Только спокойствие: какие гаджеты помогут обезопасить ребенка 11
07:22
Как "забронзовели" россияне: олимпийский дневник от Amic.ru за 14 февраля 0
07:15
Как отметить День всех влюбленных в Барнауле и куда сходить? 2
07:03
Кирпичный дом "для бизнеса" продают в Барнауле за 20 миллионов рублей 3
06:54
Ежедневник: чем запомнилось 14 февраля 4
06:41
Что за праздник Сретение Господне и как его правильно отмечать 18
06:32
Признания в любви, которые не оставят вас равнодушными 1
06:23
Звездная пара: пройдите тест и узнайте, кто из знаменитостей вам подходит 17
06:16
Что за праздник День святого Валентина и как его отмечают в России? 52
06:14
Небольшой снег и тепло до +4 обещают в Алтайском крае 14 февраля 0
06:01
Выборы президента близко: Барнаул в преддверии единого дня голосования 48
05:44
Новый налог может дать России дополнительно триллион рублей 6
04:14
Сенатор связал рост доходов в регионах с эффективностью экономики России 2
03:32
"Вернуть" Крым: украинский депутат придумал способ возврата полуострова 3
02:29
"Единый ЕГЭ": российские школьники будут сдавать экзамен в один день 0
01:09
Артефакты IV тысячелетия до нашей эры нашли строители Крымского моста 0
00:01
Ученые предсказали скорую глобальную катастрофу 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.