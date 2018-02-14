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Международный олимпийский комитет (МОК) ошибочно не пригласил на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан двух спортсменов из РФ — конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом сказано в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры, передает ТАСС.
В материалах суда сказано, что рабочая группа МОК по проверке россиян, претендовавших на получение приглашений на Игры, получила расширенный список из 500 спортсменов. Из них одобрение для участия получил 391 спортсмен (в том числе Грязцов и Попов), но МОК уведомил Олимпийский комитет России (ОКР) лишь о 389 одобренных спортсменах. По неизвестным причинам Грязцова и Попова не включили в перечень атлетов, которым были готовы предоставить индивидуальное приглашение на Олимпиаду.
Этот факт выявили в ходе заседания вынесенной панели CAS в Пхенчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян (в том числе Грязцова и Попова) на недопуск к Играм. В итоге в CAS пришли к мнению, что оба спортсмена имели право выступать на Олимпиаде. Но апелляции всех 47 россиян на недопуск к Играм были отклонены с пояснением, что выдвинутые МОК критерии допуска россиян на Олимпиаду нельзя считать дискриминационными, поскольку "МОК в интересах соблюдения баланса на Олимпийских играх принял решение допустить чистых российских атлетов даже в условиях отстранения ОКР".
МОК в минувшем декабре объявил о приостановлении членства ОКР в организации из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, при этом МОК оставил возможность для чистых российских атлетов принять участие в Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.
В результате к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане были допущены 169 человек (конькобежка Ольга Граф позже отказалась выступать на Играх), при этом в перечень по неизвестным причинам не вошел ряд ведущих спортсменов из РФ, включая лыжника Сергея Устюгова, биатлониста Антона Шипулина и шорт-трекиста Виктора Ана. Олимпиада-2018 будет идти до 25 февраля.
Комментарии
ой бяда бяда, огорчение
И что? Им а России по 4 ляма за участие в российских соревнованиях пообещали дать.
Точно бы порвали всех на Олимпиаде))))