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Жителю Барнаула предъявлено обвинение в угрозе убийством адвокату, к которому он пришел с муляжом гранаты.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел 26 января текущего года, когда обвиняемый зашел в офис юриста и словесно высказал в его адрес угрозу убийством в связи с профессиональной деятельностью.
При этом 56-летний горожанин демонстрировал предмет, имитирующий гранату.
"Указанными действиями была создана ситуация, реально воспринимаемая потерпевшим как опасная для жизни и здоровья. После совершения противоправных действий мужчина скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан сотрудниками полиции", — отмечают в СКР.
В данный момент обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии
Если такие "юристы", которые сидят на Л.Толстого,(ЕЮС), которые заключают договор, а потом ничего не делают и ещё не хотят отдавать ни деньги, ни документы им вверенные, то .... Ну а так, видать что-то произошло реально.
26 января текущего года, когда обвиняемый зашел в офис юриста и словесно высказал в его адрес угрозу убийством в связи с профессиональной деятельностью.Наверное взял деньги и нехрена не делал,просто тянул деньги с мужика.
Видать адвокаты работали на два фронта. Как те что сидели в офисе на ул. Пушкина.