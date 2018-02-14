Как внести новое в привычные отношения

Даже одно небольшое дополнение способно дать отношениям новый импульс. Благодаря ему то, что вчера казалось привычным, обретает новые оттенки и дарит еще больше вдохновения и радости. Всего одна деталь — и появляются новые возможности.

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим то, к чему мы все давно привыкли, — отношения со смартфоном. Он так прочно обосновался в нашей жизни, что мы уже не задумываемся о его существовании, пока он не разряжается или мы не забываем его дома. Существуют вещи, которые можно добавить к смартфону, чтобы открыть для себя что-то новое.

Для того, чтобы провести такой эксперимент, посетим ближайший салон сотовой связи и возьмем одну из моделей смартфонов, которая сейчас на слуху. Скажем, Samsung Galaxy J2 2018 года — он стильно выглядит, у него дисплей с отличной цветопередачей и улучшенная камера. Но даже если перед вами отличный смартфон, всегда можно найти в нем новые черты.

Добавить, чтобы сблизиться

Начнем с самого простого, что помогает освежить эмоции, — с нового имиджа. Чехол для телефона делает его ближе к владельцу — благодаря ему смартфон становится отражением индивидуальности. При этом в самом устройстве ничего не меняется, но оно воспринимается уже как неотъемлемая часть владельца. Все так же, как и в отношениях людей: чтобы стать ближе, порой достаточно просто добавить в гардероб вещь, которая нравится твоему партнеру.

Добавить, чтобы максимально использовать свои возможности

И человеку, и смартфону нужно поле для демонстрации своих способностей. Например, у смартфона отличная камера с возможностью полноэкранной съемки, автофокусом и светодиодной вспышкой. Чтобы эти яркие, четкие фотографии увидели ваши друзья, нужно добавить мобильное приложение, в котором снимки можно обработать и сразу ими поделиться. Человеку же достаточно, чтобы рядом был партнер, готовый выслушать, дать возможность проявить свои сильные черты и отдать им должное.

Добавить, чтобы выйти на новый уровень

Поддержка помогает открыть новые горизонты как человеку, так и смартфону. Например, автомобильный держатель превращает смартфон в навигатор. Благодаря ему устройство, помогающее быть на связи, теперь не только звонит, но и не дает сбиться с пути. Так и в жизни нужен человек, благодаря которому можно увидеть себя с другой стороны и открыть в себе новые таланты.

“Люди узнают себя "друг об друга". Самое важное в близких отношениях — возможность задать вопрос: "Как тебе со мной? Что тебя во мне радует? В чём со мной бывает тяжело? Что я могу сделать, чтобы наши отношения были легче и радостнее?" Когда люди задают друг другу такие вопросы и получают конструктивные ответы, у них есть возможность построить сильные, здоровые отношения и быть мощной поддержкой друг для друга”, — считает семейный психотерапевт Анна Бабич.

Добавить, чтобы открыть второе дыхание

Даже если у вас такой же мощный заряд сил, как аккумулятор у этого смартфона, гарантирующий до 12 часов беспрерывной работы устройства, иногда он может закончиться в самый неподходящий момент. Добавив к смартфону power bank, вы можете быть уверены в том, что второе дыхание у него откроется именно тогда, когда нужно, и вы не пропустите важный звонок. Когда остался 1%, ценно вовремя подключиться к power bank и подзарядиться. Но еще более ценно знать, что есть близкий человек, который даст силы для дальнейшего движения, даже если сейчас они на исходе и хочется остановиться.

Добавить, чтобы ощутить всю полноту жизни

Всё самое важное находится в сердце. В самом сердце смартфона — SIM-карта, которая позволяет ему выполнять свои функции. Она соединяет его с сетью, благодаря ей он может летать по просторам мобильного интернета. "Билайн" добавляет к этому новый штрих. При покупке смартфонов Samsung Galaxy сотовый оператор дарит связь. Например, при покупке Samsung Galaxy J2 "Билайн" оплачивает полгода связи*. С этим дополнением можно шесть месяцев не думать о пополнении счета и раскрыть все возможности смартфона. Это своего рода свадебное путешествие, в которое сотовый оператор отправляет своего клиента и его новенький смартфон Samsung.

Конечно, отношения с людьми не так просты, как со смартфоном и аксессуарами, которые можно выбрать в ближайшем салоне "Билайн" и получить полгода связи в подарок. Но не нужно забывать о том, что счастливыми нас делают простые вещи, которые всегда есть у наших близких, — теплые слова, сказанные в нужный момент.

* Акция проводится с 01.02.2018 по 31.03.2018 на территории РФ (кроме Респ. Крым и г. Севастополь) для абонентов "Билайн". Абоненту предоставляется скидка на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи по ТП "Все 2" на 6 мес. — 3600 руб. для всех регионов кроме Магадана и Петропавловск-Камчатского, стоимость услуг связи по ТП "Все 2" на 6 мес. для этих регионов 4200 руб. Стоимость Samsung Galaxy J2 с пакетом услуг связи по ТП "Все 2" — 6 390 руб.: Полная стоимость комплекта (9990 руб.) складывается из стоимости смартфона и пакета услуг. Стоимость смартфона не в составе комплекта – 9990 руб. Количество оборудования ограничено. Цены с НДС. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и месте ее проведения на beeline.ru. ПАО "ВымпелКом".