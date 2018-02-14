Фото: vk.com/la_altay
Житель Барнаула Денис Прохоров, местонахождение которого не было известно с 11 февраля, найден живым.
Об этом сообщили волонтеры в паблике поискового отряда "Лиза Алерт". "Найден, жив", — информируют поисковики.
Напомним, что ориентировка в связи с пропажей 35-летнего горожанина была распространена волонтерами в соцсетях 12 февраля.
Комментарии
ну и где он шлялся? бухал?
где нашли при каких обстоятельствах?
пил
14.02.2018 10:05
месный
>>где нашли при каких обстоятельствах?
Ни разу ещё не встречал информации о том, "при каких обстоятельствах".
Значит:
14.02.2018 10:10
БЛАТНОЙ 2017
>>пил
давно бы в таких поисках писали например:
любит выпить
любит бродяжничать
и раньше терялся... и прочее