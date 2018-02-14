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Члены участковых комиссий Алтайского края отправятся "повышать явку" на дом

, ИА "Амител"
За месяц до дня выборов президента УИК начнут проводить разъяснительную работу с населением, ее цель — повышение явки 18 марта

Фото: vorkt.ru

Избирательные комиссии пяти сибирских регионов, включая Алтайский край, организуют адресный обход избирателей. Члены участковых избирательных комиссий будут лично раздавать жителям приглашения на выборы, а не раскладывать их по почтовым ящикам.

Представители УИК расскажут о важности выборов и о том, как проголосовать не по прописке, а по месту фактического проживания. Эксперты вспоминают, что аналогичную работу по повышению явки в советские времена проводили агитаторы, и считают, что в наше время ее эффективность минимальна.

По сообщению "Коммерсанта", с 15 февраля члены участковых избирательных комиссий Алтайского края пойдут по домам местных жителей, чтобы рассказать им о предстоящих выборах президента России и о том, что этой весной можно проголосовать по месту проживания, несмотря на прописку. С 16 февраля к работе подключатся УИК Красноярского края, с 17 февраля — Омской области, с 20 февраля — Новосибирской области, с 25 февраля — Томской области. Официально эта процедура называется "адресный обход избирателей", и продлится она практически месяц. Ожидается, что ходить по квартирам представители избиркомов будут в течение дня до 20.00.

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"Раньше члены участковых комиссий начинали работать за 20 дней до даты выборов. Принципиальное отличие этого года — члены УИК выходят на работу за 30 дней. В марте уточнят данные по спискам избирателей, а также тех, кто будет голосовать по месту нахождения. Если раньше вручение приглашений было формальным процессом, просто по ящикам их раскладывали, то сейчас постараемся дойти до каждого избирателя. Для этого членам УИК нужно сделать по два обхода, посмотрим, как они будут успевать", — рассказал председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Заявления о голосовании не по прописке, а по месту проживания принимаются с 31 января по 12 марта. С 17 февраля по 16 марта пройдет предвыборная агитация в СМИ. С 25 февраля стартует досрочное голосование в отдаленных или труднодоступных районах страны, со 2 марта — досрочное голосование за рубежом.

В Алтайском крае насчитывается 15 тысяч членов УИК. "Количество листовок для адресного индивидуального информирования пока не определено. Как правило, оно соотносится с количеством избирателей в регионе. У нас их более 1,8 млн человек",— сообщила пресс-секретарь алтайского крайизбиркома Татьяна Синолиц.

Тем временем эксперты отмечают, что нововведением инициативу ЦИК с "адресным обходом" можно назвать с натяжкой, поскольку подобное уже было в советские времена. "Существовал институт агитаторов, которые накануне голосования, а также в день выборов ходили по домам и убеждали людей прийти на выборы, в противном случае обещали неприятности", — рассказывает политический аналитик из Новосибирска Дмитрий Пучкин. Эксперт отмечает, что подобная работа нацелена исключительно на повышение явки в регионах.

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Красноярский политолог Сергей Комарицын считает, что пользы от адресного зазывания на выборы мало: тот, кто решил не участвовать в голосовании, свое мнение вряд ли изменит. "Заниматься агитацией должны профессионалы, прошедшие обу­чение. С членами УИК проводят экспресс-занятия, но их недостаточно. В итоге такие агитаторы от избиркома могут только навредить, и люди, которые еще не решили для себя, идти на выборы или нет, могут проигнорировать день голосования из-за излишнего на них давления", — резюмировал Комарицын.

Как  уже сообщалось, всего на выборах президента РФ зарегистрировано 8 кандидатов. Это Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), действующий президент России Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

14.02.2018 10:11
- гость -

Толку то от вашей разъяснительной работы(((( Для начала повернитесь лицом к народу......

0  0
14.02.2018 10:12
iOne

ЧЛЕНЫ - это факт !!!

0  0
14.02.2018 10:27
житель

Избирательные комиссии на сегодняшний день становятся более профессиональными. Причём это заметно от выборов к выборам. Обход людей об информирование - абсолютно понятен.

0  0
14.02.2018 10:30
ики5647

Сильный Президент - сильная Россия!

0  0
14.02.2018 10:34
Евгений

Просто отправка приглашения по почтовым ящикам уже давно не работает, давно уже надо было совершенствоваться процесс информирования, так что неплохая инициатива и идея, я поддерживаю.

0  0
14.02.2018 10:34
гостю

а толку-то от вашего нытья бесконечного? представители избиркомов и работают с каждым отдельно, про какое "повернуться лицом" вы говорите?

0  0
14.02.2018 10:35
Александр1970

Явка и так была бы высокая, но если хотят, то пусть приходят, я не против, я всегда готов пообщаться с хорошими людьми)

0  0
14.02.2018 10:39
Геноцид Эклеров

не считаю это правильным. пускай УИК не лезет со своей агитацией.
человек сам решает как ему реализовать своё право, в данном случае избирательное право.
если он Гражданин своей страны, если он ощущает свою ответственность за будущее своих близких (в частности) и страны в целом, то он пойдет голосовать.
если же он сопливая и внушаемая малолетка, то он послушает своего Предводителя мух и миньонов, и не пойдет на выборы.

0  0
14.02.2018 11:09
- гость -

да хоть все 10000 штук приходите-я всё-равно не проголосую за Путина или вообще не пойду. Пусть за воров голосят те, кто и их стола объедки собирает.

0  0
14.02.2018 11:10
- гость -

Да уж,лизуны под руководством Эклерчика!!!!

0  0
14.02.2018 11:13
- гость -

Всеми способами пытаются повысить явку для переизбрания царя.

0  0
14.02.2018 11:14
- гость -

14.02.2018 10:30



Больной президент - больное государство!



0  0
14.02.2018 11:17
- гость -





Представьте несколько команд катал, из которых одни обещают раздеть вас до нитки, вторые только до трусов, а третьи снимут с вас только верхнюю одежду и даже оставят немного денег на проезд домой. С кем вы сядете играть? Результат то очевиден. Все они представляют интересы выдвинувшего их капитала или преследуют свои сугубо меркантильные цели.



0  0
14.02.2018 11:20
- гость -

14.02.2018 11:10
- гость -
а ты кто? "Шапокляк против"?

0  0
14.02.2018 12:18
Местный92

Опять на ровном месте подняли панику, никто никого не будет гнать, просто изменили способ оповещения, повысив качество и адресность оповещения, а вы тут так пишете, как будто под дулом автомата, заставляют ставить галочку за кандидата. Я конечно понимаю, что все тут недовольные это консерваторы и привыкли, что оповещения только в почтовый ящик бросают, но надо что-то пробывать новое

0  0
14.02.2018 12:21
Для всех недовольных

Хватит уже ныть, люди стараются для вас, а вы только обосрать и можете, сами бы что-нибудь адекватное предложили или сделали, ума только критиковать и хватает. Я на выборы и так собирался пойти и близкие тоже, но если придут сотрудники избирательной комиссии, то будет приятно, внимания - всегда приятно)

0  0
14.02.2018 12:36
- гость -

прикольно. приходишь только домой. раздеваешься, думаешь, ну сейчас поужинаешь и отдохнешь. а эти дятлы стук-стук. я вообще никого незнакомого в своей квартире не по предварительной договоренности видеть не хочу. так что вряд ли вам открою. но вы стучитесь, слуги слугов народа.

0  0
14.02.2018 12:36
- гость -


14.02.2018 12:21
Для всех недовольных

дефицит внимания?

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14.02.2018 13:19
- гость -

Пусть приходят, агитируют...

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