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Председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев в рамках программы "На первом плане. Барнаул" рассказал о том, что работа обновленного третьего малаховского кольца является оптимальной.
По словам представителя городской мэрии, пропускная способность на данном участке Барнаула после реконструкции заметно выросла. В этом году на кольце пройдет укладка верхнего слоя асфальтобетона, завершение строительства линии наружного освещения, нанесение линии дорожной разметки. Планируется обустроить большую клумбу в центре самого кольца. Речь идет о 40 тысячах цветов.
Транспортную развязку на пересечении улиц Малахова и Власихинская начали строить возле ТЦ "Волна" летом 2017-го. Проведение всех работ рассчитано на три года, а общая стоимость оценивается в 192 миллиона рублей. Финансирование проекта взяло на себя руководство компании "Ашан", собственник торговой площадки — компания "Первый", а также администрация Барнаула.
В первый год прошли самые трудоемкие работы. Дорожники построили транспортное кольцо с четырехполосным движением с необходимыми коммуникациями. Кроме того, были перенесены трамвайные пути. Барнаульские автолюбители уже оценили реконструкцию транспортного кольца. Пропускная способность на данном участке выросла на треть.
Комментарии
Теперь на перекрестке Власихинская - Ленточный бор затор постоянный в пиковые часы. Там тоже надо порядок движения наладить
Вот так вышли всей мэрией и начали цветы высаживать...
да нет там заторов. чего разнылись-то?