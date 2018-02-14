Фото: МАСС
Двое молодых жителей Новосибирска — парень и девушка — упали в Обь с Бугринского моста. Молодой человек погиб, пишет портал "НДН.Инфо".
Уточняется, что инцидент произошел накануне, 13 февраля. В 16:15 на телефон дежурного МАСС позвонили очевидцы, сообщившие, что с моста упал человек. Спустя две минуты водный экипаж спасателей на аэроботе "Тайфун-1000" прибыл на место. Также на помощь подоспел наземный экипаж спасателей.
Сотрудники МАСС увидели в воде девушку и подняли ее на борт. Она невнятно добавила, что где-то в воде находится ее парень.
После этого спасатели заметили в воде черный капюшон куртки на поверхности воды и вытащили за него парня. Молодой человек не двигался и не дышал. Ему сразу же сделали сердечно-лёгочную реанимацию, а затем на берегу передали медикам. Девушку занесли в здание, где ей оказывали помощь до приезда второй бригады медиков, которые отвезли ее в больницу.
Подчеркивается, что новосибирца спасти не удалось.
Комментарии
Красивый Бугринский мост, романтичный. До Барнаула не доехали?
Льда на Оби нет в Н-ске?
14.02.2018 10:19
Льда на Оби нет в Н-ске?
Как и после любой ГЭС.
Жили они не долго да и не особо счастливо .И умереть в один день не получилось...
14.02.2018 10:29
- гость -
И почему там нет льда?
прыгнули или упали все таки
10:42) Потому,что водяные потоки очень интенсивные)))Если и сейчас непонятно- к доктору!
может быть подскользнулись, когда сэлфи делали