Фото: new.inform.kz
Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия дорог в течение трех дней в предместьях краевой столицы.
Как сообщили в ГИБДД, в связи с плановым движением военных колонн 14, 15 и 16 февраля будет временно ограничено движение для всех видов транспорта на участках автодорог:
14.02.2018:
- с 08 часов 50 минут до 11 часов 50 минут на участке автодороги "н.п. Б. Ключи — н.п. Лесной — а/д "Фирсово — Бобровка";
- с 09 часов 10 минут до 12 часов 10 минут на участке автодороги "н.п. Б. Ключи — н.п. Лесной — а/д "Фирсово — Бобровка".
15.02.2018:
- с 08 часов 40 минут до 11 часов 40 минут на участке автодороги "полевой район (257 км а/д Р-256) — а/д "Р-256 — н.п. Контошино";
- с 08 часов 40 минут до 11 часов 40 минут на участке автодороги "н.п. Контошино — полевой район (о. Красилово)";
- с 08 часов 40 минут до 11 часов 40 минут на участке автодороги "полевой район (262 км а/д Р-256) — а/д "Р-256 — полевой район (267 км а/д Р-256)";
- с 21 часа 00 минут до 23 часов 50 минут на участке автодороги "полевой район (н.п. Бобровка) — а/д "Фирсово — Бобровка" — н.п. Лесной — н.п. Б. Ключи";
- с 21 часа 00 минут до 23 часов 50 минут на участке автодороги "полевой район (н.п. Бобровка) — а/д "Фирсово — Бобровка" — н.п. Лесной — н.п. Б. Ключи";
- с 21 часа 00 минут до 23 часов 50 минут на участке автодороги "полевой район (н.п. Фирсово) — а/д "Фирсово — Бобровка" — н.п. Лесной — штатная дорога — н.п. Б. Ключи".
16.02.2018:
- с 00 часов 40 минут до 03 часов 40 минут на участке автодороги "полевой район (с. Контошино) — а/д "Р-256 — с. Полковниково";
- с 00 часов 40 минут до 03 часов 40 минут на участке автодороги "полевой район (о. Красилово) — с. Контошино — а/д "Р-256 — с. Полковниково";
- с 00 часов 40 минут до 03 часов 40 минут на участке автодороги "полевой район (267 км а/д Р-256) — а/д "Р-256" — с. Полковниково".
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
задолбали эти потешные войска на своей рухляди
Пусть ездиют и защищают!
Как они задрали. Никакого патриотизма этот идиотизм не вызывает.