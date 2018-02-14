Фото: lizaalert.org
Уголовное дело возбудили в Республике Алтай по факту пропажи 29-летнего жителя Горно-Алтайска Тимофея Михайлова. Дело возбуждено по статье "Убийство", пишут "Новости Горного Алтая".
По данным следствия, вечером 26 декабря 2017 года в компании знакомых Михайлов употреблял спиртное рядом с магазином "Аникс" в Горно-Алтайске. После этого о мужчине не поступало никаких сведений, данных о том, где он находится, нет.
В данный момент по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Следователи просят оказать помощь в поисках Михайлова. Всех, кто располагает данными о его местонахождении, просят обращаться в СУ СК России по Республике Алтай (Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 79) или по телефонам — 02 и (913) 999 9072.
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