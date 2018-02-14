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Сезон продовольственных ярмарок в Барнауле стартует 17 февраля

, ИА "Амител"
Приобрести продукты можно будет на шести площадках в пяти районах города

Фото: tumentoday.ru

Сезон продовольственных ярмарок стартует в Барнауле в субботу, 17 февраля, информирует пресс-центр городской администрации.

Жителям краевой столицы будет представлен такой ассортимент продуктов: яйца, мясо, масло растительное, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, овощи и прочее.

Ярмарки будут работать во всех пяти районах города с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • Железнодорожный район — проспект Ленина, 71;
  • Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
  • Ленинский район — площадь Народная;
  • Октябрьский район — проспект Ленина, 152;
  • Центральный район — проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21.

Телефоны для справок: (3852) 37-04-64.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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