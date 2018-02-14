Фото: tumentoday.ru
Сезон продовольственных ярмарок стартует в Барнауле в субботу, 17 февраля, информирует пресс-центр городской администрации.
Жителям краевой столицы будет представлен такой ассортимент продуктов: яйца, мясо, масло растительное, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, овощи и прочее.
Ярмарки будут работать во всех пяти районах города с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район — проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — площадь Народная;
- Октябрьский район — проспект Ленина, 152;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21.
Телефоны для справок: (3852) 37-04-64.
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