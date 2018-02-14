Фото: Amic.ru
Комитет по финансам, кредитной и налоговой политике администрации Барнаула провел проверку комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи из-за скандала, связанного с установкой ограждений в центре города на проспекте Социалистическом задним числом. Как сообщила на своей странице депутат БГД Оксана Молодых, представители мэрии не смогли выяснить реальную дату установки ограждений. Свой пост депутат подтвердила официальным ответом мэрии.
В конце прошлого года стало известно, что ограждения между трамвайными путями на нескольких участках в Барнауле установили 8-9 декабря, спустя несколько месяцев после того, как по ним были подписаны документы по акту приема работ.
Активисты городского сообщества "Шпиль" в социальной сети Facebook выложили акты приемки ограждений еще от 15 августа. В документе подписан акт приема работ между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи и компанией "Дорожные знаки Алтая". Речь идет о 4 участках: Павловский тракт, 82, Юрина, 289, Комсомольский — Союза Республик и проспект Строителей в районе Профинтерна. Общая стоимость оград и монтажа превысила 1 миллион рублей. При этом еще 7 декабря ограждений не было, но после публикации информации в СМИ на следующий день дорожники приступили к их установке.
Подрядчик в лице "Дорожных знаков Алтая" позже объяснил, что план установки ограждений в Барнауле скорректировали для того, чтобы обеспечить безопасность на переходах вблизи школ и других учебных заведений. Поэтому конструкции на проспекте Строителей появились позже, чем ожидалось.
Оксана Молодых отправила запрос в мэрию краевой столицы, чтобы разобраться в ситуации. Там ей ответили следующее: "У финкомитета нет документов, которые бы подтверждали факт установки ограждений 8 и 9 декабря".
Любопытно, что Amic.ru широко освещал данную тему, и до 8 декабря в центре города точно не было никаких ограждений. Только после того, как в соцсетях появилась информация сообщества "Шпиль", уже в ночь монтажники приступили к их установке.
"На сегодня меня продолжает волновать один вопрос: фальсификация актов приемки работ — это вынужденная необходимость на благо горожан, основой которой послужила сложная процедура документационного оформления работ по закупке, или мошенничество?" - написала депутат в соцсетях.
Комментарии
Вот так в нашем государстве людей (всех) считают за лошар. Все ведь прекрасно видели (куда уж центрей и многолюдней) и помнят, что монтаж производился именно по холодам. Тут даже Навального не надо, но ..... Ему ссы в глаза, а он-Божья роса.
"У финкомитета нет документов, которые бы подтверждали факт установки ограждений 8 и 9 декабря."
************************* 100 раз Хахаха. Естественно, ведь бабло-то перечислено ранее и на основании других документов.
Полностью гнилая вертикаль.
Нет оснований не доверять
Теперь надо рекламу повесить с двух сторон по всей длине забора, и будет "хорошо!"
это обычная практика. бабло надо "освоить", то есть отправить подрядчику, а тот под честное слово обещает успеть в договорной срок.
практика показывает, что если деньги не угнать раньше декабря, подрядчик может зависнуть с оплатой на срок до года.
печальео, но это так.
ЗЫ и я не говорю, что это хорошо или правильно. это нехорошо и неправильно. надо изменять порядок приемки и оплаты работ по господрядам.