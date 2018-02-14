Фото: dvidshub.net
Канал CNN обнародовал видеозапись авиаудара коалиции во главе с Америкой, в результате которого, как сообщили СМИ, погибло свыше 100 человек. Среди них были россияне, утверждает канал со ссылкой на родственников и знакомых погибших. Об этом пишет "Коммерсант".
О гибели "российских наемников", которые могли относиться к "ЧВК Вагнера" и сражаться в Сирии на стороне правительства страны, ранее сообщило агентство Bloomberg. По данным российских источников агентства, в результате авиаудара 7 февраля погибли 200 человек, большинство из которых — граждане РФ.
Уточняется, что серия ударов авиации США в провинции Дейр-эз-Зор была нанесена в ответ на "неспровоцированную бомбардировку" сирийской оппозиции, поддерживаемой Штатами.
В Минобороны РФ заявили, что россиян в зоне бомбардировки не было. При этом телеканал CBS сообщает о жертвах со стороны "наемников из РФ". Список погибших был опубликован группой независимых исследователей Conflict Intelligence Team. Гибель четверых военных из РФ подтвердили их родные, близкие и сослуживцы.
Комментарии
Неделя уже прошла, а толком не понятно, было или нет.
Че за танк такой в который 100 человек входит?
А видео то где? На CNN идти?
Не россияне, а наемники.
В Минобороны РФ заявили, что россиян в зоне бомбардировки не было.
Кому верим, родному защищающему нас на дальних рубежах от супостатов министерству, или насквозь враждебным и лживым американским СМИ и прочим иностранным агентам?
У ЧВК танки?
14.02.2018 11:29
- гость -
В Минобороны РФ заявили, что россиян в зоне бомбардировки не было.
Кому верим, родному защищающему нас на дальних рубежах от супостатов министерству, или насквозь враждебным и лживым американским СМИ и прочим иностранным агентам?
Мин обороны ИХТАМНЕТ
Америкосы КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ, МЫ НЕ ВИНОВАТЫ
14.02.2018 11:52
- гость -
А потом гарант простудился!
Следовало ожидать, что у США есть и записи с дронов, с F-22, со Спектров, скорее всего и курды на земле во время зачистки камеры на шлемах несли.
Короче не просто так хозяин всея Руси заболел...
Ждём зеркального ответа Мин.обороны РФ - демонстрации кадров из видеоигры
Ходило по сети видео с какой то компьютерной игры. Не хуже как ранее наши вляпались со снимком с комп игры, а потом сказали гражданский ошибся не тот скрин вставил
Игил(запрещена в России) Мы полностью победили осталось янкам убедить Нас,чтобы Мы их не побеждали?
в посте есть ссылка на комерсант, с него ссылка на новость на SNN, вот перейдите почитайте новость. СиэНэН не пишет о таком количестве и видос там тоже не соот-ет этой новости
АМИК продолжает гнать мутную волну фейка? вы опоздали. все, кто хотел хайпануть, уже хайпанули и остыли. давно вс всё поняли, что это фейк.