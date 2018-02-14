Фото: primechaniya.ru
Антимонопольщики предупредили сеть детских бассейнов "Акварика" в Барнауле о недопустимости использования сравнительной степени "первое место" применительно к продвижению своих услуг.
Как сообщили в краевом УФАС, признаки нарушения антимонопольного законодательства были усмотрены в социальной сети Instagram, где сетью бассейнов распространялась информация о своей деятельности с использованием формулировки "…наши бассейны занимают первое место по уровню услуг".
"Индивидуальный предприниматель — владелец сети бассейнов "Акварика" — не смог подтвердить, что данный бассейн предоставляет исключительные и отличные от других бассейнов услуги. В результате управление пришло к выводу, что информация со сравнительной степенью "первое место" является некорректным сравнением с услугами других бассейнов и создает впечатление об оказании данным бассейном более высокого уровня услуг", — констатируют в УФАС.
Начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы краевого УФАС Наталья Буянкина уточнила, что утверждения с такими формулировками, как "самый", "лучший", "№1", "единственный", разрешено использовать при продвижении своих услуг только в случае, если рекламодатель может подтвердить их истинность.
В противном же случае все утверждения с такими словами рассматриваются в качестве ложных.
Комментарии
Правильно! Нечего хвастать в пустую!!
Вот это работают ребята!!!
ну зато на АМИКе попиарились))))
Ценами на бензин бы лучше занялись, а не сотрясали воздух!
Отлично Теперь займитесь Пекарней НОМЕР ОДИН от Форне в бийске . Ато совсем берега не видят
вот кто до сих пор знал, где эти бассейны и что они вообще есть. а теперь написали про них на амике и узнали люди
Пиар тут причём, когда речь о рекламе?
14.02.2018 12:44
- гость -
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