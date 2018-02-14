Фото: gospress.ru
Российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко в понедельник, 12 февраля, провели телефонный разговор. Данную информацию подтвердили в администрации президента Украины, пишет РБК со ссылкой на украинское издание "Зеркало недели".
Уточняется, что разговор был посвящен вопросу "активизации освобождения украинских заложников, в частности, обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях".
Кроме этого, главы двух стран обсудили повестку встречи глав МИД стран "нормандской четверки", которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. "Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками", — пишет издание.
Отмечается, что поводом для звонка стала третья годовщина Минска-II.
Москва официально не подтверждала данную информацию. Согласно официальным сообщениям, последний раз Путин и Порошенко разговаривали в конце июля прошлого года в рамках совместного телефонного разговора "нормандской четверки", то есть при участии Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель. Тогда Порошенко заявлял, что "последние дни июля стали одними из самых кровавых в 2017 году" для Украины.
В конце декабря президент Украины заявил, что распорядился возобновить переговоры с РФ по возвращению украинских пленных.
Комментарии
нынешняя власть не признана в России, о каких договоренностях может идти речь. Тем паче по выдаче пленных.
Два легитимных президента дружественных государств поговорили между собой. В чём проблема?
Восьмая годовщина девятых минских соглашений)))) Клоунада!!! А гуляния будут????
14.02.2018 11:56
- гость -
Два легитимных президента дружественных государств поговорили между собой. В чём проблема?
Ну наш то легитимный, гораздо легитимнее украинского
14.02.2018 12:06
- гость -
Особенно после третьих перевыборов.
14.02.2018 12:25
- гость -
Замечено влияние Навального. Занесены в книжечку. ждите...
"разговор был посвящен вопросу "активизации освобождения украинских заложников, в частности, обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях".
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Т.е. Порошенко просил Путина освободить пленных украинских военных, взятых в заложники на оккупированной территории.
Путин же никого в плен не брал и территорий не оккупировал, или я что-то пропустил?
14.02.2018 11:53
Filin
хохловласть признана в России.
14.02.2018 12:46
Павсекакий
по формулировкам Параша просила применить "своё влияние" на руководство ЛДНР. это раз. второе: Донбасс - не оккупированная территория, а территория гражданской войны. да, материальная помощь ЛДНР со стороны России присутствует, и довольно значительная. но российских войск там нет, и Донбасс никто не оккупировал, там развивается своя государственность.
Итоги помощи Путина Донбассу: полностью разгромлен самый русскоязычный регион Украины, Россия в изоляции и кризисе, НАТОвские тактические ракеты в любой момент могут обнаружиться на ближних подступах к Москве, на границе Брянской и Белгородской области.
И так во всём.
А почему Москва официально не подтвердила данную информацию? Стесняются?
"применить "своё влияние" на руководство ЛДНР"
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т.е. Путин организовал на Донбасе марионеточный режим, который не подчиняется законным и признанным Путиным властям Украины, из-за чего и война "гражданская". Конечно гражданская, ведь военный, уволившийся в запас и снявший знаки отличия, превращается в гражданского.
14.02.2018 13:02
Павсекакий
Конечно гражданская, ведь военный, уволившийся в запас и снявший знаки отличия, превращается в гражданского.
Не просто в гражданского, а в хохлогражданского, Купил Евпатий эклер, а он ему как раз.
14.02.2018 12:54
- гость -
а без помощи Донбассу и без крымского референдума эти ракеты уже стояли бы в Хохляндии на дежурстве.
14.02.2018 13:02
Павсекакий
Путин помог материально взбунтовавшемуся региону Хохляндии.
добровольцы там были, регулярные части нет.
а сейчас войска ЛДНР на 90% состоят из местных коренных. добровольцев осталось мало. многие вернулись в России, а алчные завербовались в ЧВК.
14.02.2018 13:21
Геноцид Эклеров
Путин помог материально взбунтовавшемуся региону Хохляндии.
Этот материально взбунтовавшийся регион будет ещё долго вспоминать эту медвежью услугу.
14.02.2018 13:26
- гость -
у них вся страна уже вспоминает как хорошо было при Вите-бандите) немного времени прошло, люди сравнивать не разучились.