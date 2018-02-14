Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Алтайский край по итогам 2017 года опустился в федеральном рейтинге регионов России по показателю качества жизни, заняв 66-е место из 85.
Исследование подготовило агентство "РИА Рейтинг". Наш регион в сравнении с 2016 годом опустился в таблице всех субъектов Федерации на две строки, перекочевав с 64-го места на 66-е.
При ранжировании регионов страны составители рейтинга анализировали 72 показателя, объединенные в 11 групп. В центре внимания были такие факторы, как уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экология и климат, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Московская область;
- Республика Татарстан;
- Белгородская область;
- Краснодарский край;
- Воронежская область;
- Липецкая область;
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;
- Калининградская область.
Что касается всех сибирских регионов, то они заняли такие позиции в рейтинге:
- Новосибирская область — 26-е место (рост в сравнении с 2016 годом на 2 позиции);
- Красноярский край — 38-е место (рост на 5 позиций);
- Томская область — 49-е место (падение на 2 позиции);
- Республика Хакасия — 51-е место (рост на 7 позиций);
- Омская область — 54-е место (падение на 2 позиции);
- Кемеровская область — 56-е место (без изменений);
- Алтайский край — 66-е место (падение на 2 позиции);
- Иркутская область — 69-е место (без изменений);
- Республика Бурятия — 76-е место (без изменений);
- Забайкальский край — 81-е место (падение на 1 позицию);
- Республика Алтай — 82-е место (без изменений);
- Республика Тыва — 85-е место (без изменений).
Таким образом, в разрезе сибирских регионов положение Алтайского края в рейтинге можно оценить как среднее. В общефедеральном же списке наш регион оказался в двадцатке аутсайдеров.
Комментарии
а нам все в уши дуют, что экономика растет, жить стало лучше,
В рейтинге влиятельности глав регионов А.Б. Карлин занял 3-е место... с конца!
Господин Карлин пусть это прокомментирует, а то все везде комментирует .. Амик, обратитесь в администрацию, пжта. Мы очень ждём
"Таким образом, в разрезе сибирских регионов положение Алтайского края в рейтинге можно оценить как среднее"
Типа успокоили: не в самой *опе, а рядом.
у нас ни моря, ни заграниц рядом. холод и депрессняк. это географически . и никакие власти тут не помогут. сюда всегда народ ссылали в наказание
И опять все лучше поверят своим подлым глазам и карманам, а не правдивому исследованию агентства "РИА Рейтинг". Как будто нищий депрессивный регион в России не может оказаться в середине рейтинга регионов по качеству жизни?
Вот это середнячок 66 место, Новосибирск в 100 км и то 26 место. Потому что зарплаты там выше в 1,5 раза и людям дают зарабатывать. Да хоть напримере мария-ра зарплата продавцов в 1.5 раза отличается, а ведь это наш земляк
Сильный президент - сильная страна.(с) Сильный губернатор, сильный регион.
Наверное, климат резко испортился...
с рейтингом склонен согласиться, что по стране в целом, что по Сибири.
нищий, депрессивный, дотационный регион.
"нищий, депрессивный, дотационный регион."
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Вот почему про регион ты такое признаёшь, а пространу стесняешься? Ведь она по мировым рейтингам примерно в такой же жопе, как и АК. Но ты каждый день тут доказываешь, какой путин мудрый руководитель.
14.02.2018 13:07
Павсекакий
ты каждый день тут доказываешь, какой путин мудрый руководитель. - ВРАНЬЁ
я тут каждый день утверждаю, что ваши вшивые вожди ЕЩЁ ХУЖЕ, чем плохой Вова. это правда, я так именно и считаю. лживый уголовник Ололёша и русофобы с Дождя для меня ещё худшее зло, чем клептократ Вова.
но это не означает, что Вову я считаю мудрым руководителем.
по региону: утверждаю, что регион такой потому что я имею возможность сравнивать. в стране полно более благополучных регионов, сам это вижу своими глазами.
по стране: то-же самое, что и с регионом. по стране я так не говорю, потому что имею возможность сравнивать и своими глазами видеть жизнь здесь и е здесь. много где бывал. не считаю нас лидерами, но и назвать нас нищими - это будет наглой ложью.
есть желание услышать от меня какое-нибудь сравнение с любой другой страной - напиши, я отвечу.
Перед законом все равны: Новосибирск, Бурятия, Москва, Алтай... по факту немного по другому.
"ВРАНЬЁ"
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Евпатий, кого ты лечишь? Люди ж не первый год тебя тут читают.