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Алтайский край занял 66 место в рейтинге регионов России по качеству жизни

, ИА "Амител"
В сравнении с другими регионами Сибири край оказался по данному показателю в середняках

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Алтайский край по итогам 2017 года опустился в федеральном рейтинге регионов России по показателю качества жизни, заняв 66-е место из 85.

Исследование подготовило агентство "РИА Рейтинг". Наш регион в сравнении с 2016 годом опустился в таблице всех субъектов Федерации на две строки, перекочевав с 64-го места на 66-е.

При ранжировании регионов страны составители рейтинга анализировали 72 показателя, объединенные в 11 групп. В центре внимания были такие факторы, как уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экология и климат, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Московская область;
  • Республика Татарстан;
  • Белгородская область;
  • Краснодарский край;
  • Воронежская область;
  • Липецкая область;
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;
  • Калининградская область.

Что касается всех сибирских регионов, то они заняли такие позиции в рейтинге:

  • Новосибирская область — 26-е место (рост в сравнении с 2016 годом на 2 позиции);
  • Красноярский край — 38-е место (рост на 5 позиций);
  • Томская область — 49-е место (падение на 2 позиции);
  • Республика Хакасия — 51-е место (рост на 7 позиций);
  • Омская область — 54-е место (падение на 2 позиции);
  • Кемеровская область — 56-е место (без изменений);
  • Алтайский край — 66-е место (падение на 2 позиции);
  • Иркутская область — 69-е место (без изменений);
  • Республика Бурятия — 76-е место (без изменений);
  • Забайкальский край — 81-е место (падение на 1 позицию);
  • Республика Алтай — 82-е место (без изменений);
  • Республика Тыва — 85-е место (без изменений).

Таким образом, в разрезе сибирских регионов положение Алтайского края в рейтинге можно оценить как среднее. В общефедеральном же списке наш регион оказался в двадцатке аутсайдеров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.02.2018 12:14
- гость -

а нам все в уши дуют, что экономика растет, жить стало лучше,

0  0
14.02.2018 12:18
Митенька ржевский

В рейтинге влиятельности глав регионов А.Б. Карлин занял 3-е место... с конца!

0  0
14.02.2018 12:19
гость

0  0
14.02.2018 12:22
Евгения

Господин Карлин пусть это прокомментирует, а то все везде комментирует .. Амик, обратитесь в администрацию, пжта. Мы очень ждём

0  0
14.02.2018 12:25
- гость -

"Таким образом, в разрезе сибирских регионов положение Алтайского края в рейтинге можно оценить как среднее"
Типа успокоили: не в самой *опе, а рядом.

0  0
14.02.2018 12:30
- гость -

у нас ни моря, ни заграниц рядом. холод и депрессняк. это географически . и никакие власти тут не помогут. сюда всегда народ ссылали в наказание

0  0
14.02.2018 12:31
- гость -

И опять все лучше поверят своим подлым глазам и карманам, а не правдивому исследованию агентства "РИА Рейтинг". Как будто нищий депрессивный регион в России не может оказаться в середине рейтинга регионов по качеству жизни?

0  0
14.02.2018 12:31
Толик

Вот это середнячок 66 место, Новосибирск в 100 км и то 26 место. Потому что зарплаты там выше в 1,5 раза и людям дают зарабатывать. Да хоть напримере мария-ра зарплата продавцов в 1.5 раза отличается, а ведь это наш земляк

0  0
14.02.2018 12:37
Павсекакий

Сильный президент - сильная страна.(с) Сильный губернатор, сильный регион.

0  0
14.02.2018 12:43
Тю!

Наверное, климат резко испортился...

0  0
14.02.2018 12:54
Геноцид Эклеров

с рейтингом склонен согласиться, что по стране в целом, что по Сибири.
нищий, депрессивный, дотационный регион.

0  0
14.02.2018 13:07
Павсекакий

"нищий, депрессивный, дотационный регион."
-----
Вот почему про регион ты такое признаёшь, а пространу стесняешься? Ведь она по мировым рейтингам примерно в такой же жопе, как и АК. Но ты каждый день тут доказываешь, какой путин мудрый руководитель.

0  0
14.02.2018 13:17
Геноцид Эклеров

14.02.2018 13:07
Павсекакий

ты каждый день тут доказываешь, какой путин мудрый руководитель. - ВРАНЬЁ

я тут каждый день утверждаю, что ваши вшивые вожди ЕЩЁ ХУЖЕ, чем плохой Вова. это правда, я так именно и считаю. лживый уголовник Ололёша и русофобы с Дождя для меня ещё худшее зло, чем клептократ Вова.
но это не означает, что Вову я считаю мудрым руководителем.

по региону: утверждаю, что регион такой потому что я имею возможность сравнивать. в стране полно более благополучных регионов, сам это вижу своими глазами.
по стране: то-же самое, что и с регионом. по стране я так не говорю, потому что имею возможность сравнивать и своими глазами видеть жизнь здесь и е здесь. много где бывал. не считаю нас лидерами, но и назвать нас нищими - это будет наглой ложью.
есть желание услышать от меня какое-нибудь сравнение с любой другой страной - напиши, я отвечу.

0  0
14.02.2018 13:24
Doka

Перед законом все равны: Новосибирск, Бурятия, Москва, Алтай... по факту немного по другому.

0  0
14.02.2018 13:26
Павсекакий

"ВРАНЬЁ"
-----
Евпатий, кого ты лечишь? Люди ж не первый год тебя тут читают.

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