Конкурс "Женщины Алтая: Общественное признание" стартовал в крае

Алтайское региональное отделение партии "Справедливая Россия" дало старт новому проекту "Женщины Алтая: Общественное признание".
Цель проекта – поиск и награждение тех жительниц края, которые своим добросовестным трудом заслужили любовь и признание своих земляков.
Партия "Справедливая Россия" хочет отметить тех скромных тружениц наших городов и районов, о которых часто забывают официальные органы власти. Это представители важных профессий, приносящих пользу людям, таких как медсестра, врач, учитель, воспитатель детского сада, работник культуры, повар, социальный работник, труженики сельскохозяйственных и промышленных предприятий и т.д. Кто это будет от вашего района, вы сможете выбрать сами.
Для участия в проекте необходимо:
- Предложить кандидатуру в комментариях в "Одноклассниках" или на почту press-altsr@mail.ru (обязательно указать: ФИО, почему достоин награды и контактные данные).
- Подписаться на группу партии "Справедливая Россия" в "Одноклассниках".
- Проголосовать за предложенного участника.
Подведение итогов пройдет 5 марта.
Подарки и благодарности от депутата Государственной Думы Александра Терентьева победительницам конкурса будут вручены накануне праздника 8 марта руководителями местных отделений партии. Список победителей также будет опубликован в краевой газете.
*Количество подарков ограничено