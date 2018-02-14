Фото: queenbeeing.com
Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался в возрасте 83 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт Королевского дворца.
По данным издания, принц умер во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 во дворце Фреденсборг. Семья находилась рядом с Хенриком.
РИА "Новости" добавляет, что в конце января принца госпитализировали в отделение легочной хирургии для обследования опухоли в левом легком. Она оказалась доброкачественной. В начале февраля королевский двор сообщил, что Хенрика переведут в другое отделение для дальнейшего лечения. В начале осени прошлого года стало также известно, что принц Хенрик страдает деменцией. С 2016 года он находится на пенсии.
Комментарии
А почему супруг королевы есть принц, когда должен быть король? Нихт ферштее
14.02.2018 12:30
- гость -
ровно по той-же причине, что олигархи, имея под боком
свежую писечкумолоденькую модель, не желают видеть ее в качестве наследника
он же не местный был, француз вроде, не хотела она не-датчанина в короли в случае чего
А почему супруг королевы есть принц, когда должен быть король? Нихт ферштее
У них инцест видать тама))
Потому что как и в Великобритании, папа-король передал власть дочке.