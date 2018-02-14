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Стрельбу из травматического оружия по двум мужчинам устроил 27-летний барнаулец — по факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, инцидент произошел вечером 12 февраля у питейного заведения на улице Малахова.
"Подозреваемый в ходе конфликта причинил из травматического оружия телесные повреждения двум 35-летним мужчинам. Один из пострадавших был госпитализирован в медицинское учреждение", — отмечают в ведомстве.
Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.
Комментарии
обожрутся и творят че попало
а почему не так: пистолет нашел, выстрелил случайно, они шагнули...
А может просто двое пьяных хотели его избить, а он их пострелял в целях самообороны. А правоохранители, как всегда... защитили невиновных и задержали виноватых
И что? Оружие продается, значит должно стрелять или кто-то думал, что оно просто лежать будя...