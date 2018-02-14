Четверг, 15 Февраль, 01:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,59
€ 71,23
511894
-6°
Обь
287см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение Ан-148 в Подмосковье Олимпиада-2018 в ПхёнчханеМасленица-2018
Новости

Ученые нашли простой способ оставаться стройным

, ИА "Амител"
Специалисты выяснили, что меньше всего ожирением страдают люди, привыкшие есть медленно

Фото: timandjulieharris.com

Ученые из Японии предоставили исследование, выявившее связь между скоростью приема пищи и индексом массы тела, а также окружностью талии. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на журнал BMJ Open, опубликовавший итоги исследования.

Специалисты изучили данные, которые были собраны во время медосмотров более 59 тысяч 700 человек в период с 2008 по 2013 год. Участникам задали семь вопросов об их образе жизни, включая вопрос о скорости принятия пищи. По итогам исследования выяснилось, что среди тех, кто привык есть медленно, ожирением страдали 21,5%. Среди евших со средней скоростью ожирение диагностировали у 30%, а среди привыкших есть быстро — у 45%. Размер окружности талии также увеличивался пропорционально скорости принятия пищи. 

Подчеркивается, что исследование проводилось лишь среди людей, которые страдают диабетом второго типа. В подопытных группах было мало людей старшего возраста. Также не учитывались уровень физнагрузок и количество потребляемой ежедневно пищи.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

14.02.2018 13:16
Павсекакий

Меньше жрать - гениально!

0  0
14.02.2018 14:52
- гость -

Лучшая диета называется - хватит жрать!

0  0
14.02.2018 14:56
- гость -

и оказывается работает только для тех у кого диабет второго типа.

кто делал новость ?

0  0
14.02.2018 15:12
Filin

ну, и естественно на фото бородатое планктоно в нижнем белье

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
00:28
Российские ученые открыли новый, более точный тест на туберкулез 0
23:40
Первый канал отложил показ фильма о Путине после рекомендаций ЦИК 0
23:30
Сборная России по хоккею провалила свой старт на Олимпийских играх 0
23:14
Госдума отклонила предложение установить минимальную почасовую оплату труда 0
22:36
Жириновский, Грудинин и Титов будут участвовать в первых дебатах 0
22:22
Депутаты предложили увеличить обеденный перерыв в офисах 0
22:01
Правительство ужесточило правила проведения техосмотра транспортных средств 0
21:36
ЦИК ответил на жалобу Собчак по поводу регистрации Путина 1
21:22
Сельский депутат обокрала девочку, пришедшую на прием к врачу 0
21:11
DJ Smash опознал сломавших ему челюсть – экс-депутат со своим другом 0
20:45
Собчак попросила Верховный суд отменить регистрацию Путина на выборах 7
20:26
КПРФ предложила распределять страховые средства в пользу малоимущих граждан 0
20:07
Жириновский предложил разогнать сенаторов Совфеда и позвать губернаторов 0
19:51
Закон о пожизненном заключении для педофилов внесли в Госдуму 3
19:29
Первый губернатор ЯНАО скончался на 77-м году жизни 0
19:08
Коротко о главном: уровень жизни Алтая, предвыборный Барнаул и 14 февраля
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 февраля
18:51
Рубцовские полицейские задержали мужчину за незаконную рубку сосен 2
18:29
Совфед одобрил закон о сокращении срока выдачи загранпаспортов 1
18:09
Следствие назвало основные версии крушения Ми-8Т в Томской области 0
17:52
Матвиенко объяснила причину ухода Клинцевича 0
17:32
ЦИК предложил Первому каналу не показывать фильм "Путин" до выборов 20
17:25
Разведка США спрогнозировала досрочные выборы на Украине 2
17:13
Годовщину вывода советских войск из Афганистана в Барнауле отметят митингом 0
17:04
Атом невооруженным глазом: победитель британского научного фотоконкурса 7
16:50
Клинцевич покинул пост первого зампреда комитета по обороне Совфеда 1
16:35
Барнаульский футболист Жиров покинул "Краснодар" ради сибирского "Енисея" 0
16:34
Российские регионы вновь ждут обильные снегопады 1
16:22
Астрологи рассказали о влиянии солнечного затмения 15 февраля на человека 3
16:11
Источник в МИД РФ опроверг данные о гибели "сотен россиян" в Сирии 33
16:02
К 45-летию Драмы: как барнаульский театр получил новый дом на Молодежной 0
15:49
Минкульт недоволен "50 оттенками свободы" и переносит "Мстителей": что за треш творит Мединский 3
15:32
Роды на двоих: в барнаульском перинатальном центре отметили День влюбленных 13
15:24
Гигантскую валентинку из машин построили водители в Заринске 9
15:13
"Кто-то сгущает краски": в Госдуме прокомментировали авиаудар США в Сирии 16
15:06
Елена Исинбаева во второй раз стала мамой 24
14:51
ЕГЭ в Горном Алтае будут сдавать около полутора тысяч выпускников 0
14:34
Житель Горного Алтая устроил незаконные рубки в особо крупном размере 3
14:22
Через три года в Алтайском крае полностью искоренят очереди в детские сады 24
14:13
Барнаульских "оружейных баронов" судят за продажу противотанковых гранат 1
14:02
Вертолет разбился в США из-за столкновения с лосем 8
13:50
Гражданские супруги разбушевались в кафе на Алтае и оскорбили полицейских 1
13:32
Центробанк намерен ограничить размер и ставку микрозаймов 4
13:21
Современное лор-отделение появится в 7-й детской больнице г. Барнаула 3
13:14
Ученые нашли простой способ оставаться стройным 4
13:03
СК возбудил уголовное дело из-за проблем с теплом в алтайском селе Кусак 3
12:54
Что случилось с Владимиром Путиным и почему он не показывается на публике 40
12:39
Барнаулец ранил из пистолета двух мужчин у бара 13
12:22
Nissan Cefiro упал в реку в барнаульском селе Власиха 0
12:15
Супруг королевы Дании принц Хенрик умер на 84-м году жизни 4
12:01
Алтайский край занял 66 место в рейтинге регионов России по качеству жизни 33

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.