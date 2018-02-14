Фото: timandjulieharris.com
Ученые из Японии предоставили исследование, выявившее связь между скоростью приема пищи и индексом массы тела, а также окружностью талии. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на журнал BMJ Open, опубликовавший итоги исследования.
Специалисты изучили данные, которые были собраны во время медосмотров более 59 тысяч 700 человек в период с 2008 по 2013 год. Участникам задали семь вопросов об их образе жизни, включая вопрос о скорости принятия пищи. По итогам исследования выяснилось, что среди тех, кто привык есть медленно, ожирением страдали 21,5%. Среди евших со средней скоростью ожирение диагностировали у 30%, а среди привыкших есть быстро — у 45%. Размер окружности талии также увеличивался пропорционально скорости принятия пищи.
Подчеркивается, что исследование проводилось лишь среди людей, которые страдают диабетом второго типа. В подопытных группах было мало людей старшего возраста. Также не учитывались уровень физнагрузок и количество потребляемой ежедневно пищи.
Комментарии
Меньше жрать - гениально!
Лучшая диета называется - хватит жрать!
и оказывается работает только для тех у кого диабет второго типа.
кто делал новость ?
ну, и естественно на фото бородатое планктоно в нижнем белье