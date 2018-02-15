Авиасообщение между Москвой и Каиром возобновится, по прогнозам специалистов, в 20-х числах февраля. Перевозку пассажиров разрешили только в Каир. Добираться до любимых курортов, например до Шарм-эш-Шейха, придется наземным транспортом. Про чартерную перевозку речь пока не идет.

До закрытия авиасообщения между Россией и Египтом (в ноябре 2015 года — прим. ред.) прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Скорее всего, эти же авиакомпании начнут выполнять рейсы между двумя столицами и сейчас.

Будет ли востребован Египет на туристическом рынке Алтайского края при таком раскладе, читайте далее в материале Amic.ru.

Летали, летают и будут летать

Египет всегда был востребованным направлением для россиян. Особенно для центральной части России.

"Он актуален как для европейской части страны, так и для южных регионов. Там рынок больше зависит от этого направления. Во многом на Египте он и держался. Дело в привлекательной цене. Египет расположен близко, пакетный тур получался очень дешевый. Короткое время пути, да и цены на египетские курорты очень невысокие. А цена — это решающий фактор для огромной доли рынка туристов", — рассказал порталу Amic.ru генеральный директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов.

Несмотря на запрет авиаперелетов с 2015 года, доля россиян на курортах Египта только растет. Наши туристы добирались до побережья Красного моря самостоятельно: через Тель-Авив или Стамбул. По данным Управления по развитию туризма Египта, в 2017 году страну посетили 94 тысячи россиян.

Что касается алтайского рынка, то до 2015 года спрос на это направление был. Для жителей нашего региона Египет был одним из немногих вариантов, который предлагал систему all inclusive в межсезонье и зимний период. Бонусом прилагалось красивое море и интересная экскурсионная программа. Отдых для одного взрослого и одного ребенка на 12 ночей по системе "все включено" обходился в районе 60-90 тысяч рублей на двоих, в зависимости от того, сколько звёзд у гостиницы.

Сегодня открытие рейсов в Каир не изменит спрос у жителей Алтайского края, которые предпочитают отдыхать в Турции, Таиланде и Вьетнаме.

"Через Каир летать на курорты неудобно. Перелет, потом семь часов езды на автобусе. Учитывая безопасность дорог и культуру вождения, понятно, что многие побаиваются. Так что востребованность будет невысокой", — говорит Смирнов.

Однако, если кто-то захочет полететь в Египет отдыхать, то он может это сделать самостоятельно.

Для повышения спроса необходимы чартерные перевозки. Они, по прогнозам специалистов, могут начаться не ранее апреля 2018 года. И пока речь только о Москве.

"Наши операторы, представленные в СФО, пока не планируют возобновление рейсов в Египет с вылетом из Новосибирска или Барнаула. По крайней мере, этим летом 100%", — рассказала вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева.

Гордеева также отметила, что туры с длительным наземным трансфером вряд ли будут интересовать туристов. Тем более что для жителей нашего региона поездка в Египет едва ли будет бюджетной. Один только перелет Барнаул – Москва – Каир и обратно обойдется в копеечку.

Лидеры спроса

Традиционно жители Алтайского края выбирают для отдыха Турцию, Вьетнам, Таиланд. Если говорить о планах на предстоящие майские праздники, то барнаульцы активно бронируют Турцию. Путевка на этот курорт на неделю по системе "все включено" с проживанием в пятизвездочной гостинице обойдется от 57 тысяч на двоих вместе с перелетом.

Также у жителей нашего региона пользуются спросом Греция и Кипр. "Отдых на Кипре в гостинице три звезды с завтраками на неделю будет стоить 75 тысяч на двоих. Десятидневный отдых обойдется в 83 тысячи на двоих", — рассказал Александр Смирнов.

"Вовсю бронируется Турция на майские праздники. Все остальные направления, которые есть на летний период, также активно бронируются. Это Кипр, Греция. В принципе, ситуация по сравнению с прошлым годом не изменилась. Что касается Европы, то прямых вылетов из Новосибирска представлено довольно ограниченное количество. Это Греция и Кипр, Прага. Вот и все богатство выбора. Все остальное через Москву", — говорит Наталья Гордеева.

Российский берег

Что касается отдыха на российских курортах, то здесь велика доля самостоятельного бронирования. Жители Алтая активно интересуются субсидированной перевозкой с вылетом из Барнаула или Новосибирска. Тот же Крым, Симферополь с вылетом из краевой столицы можно взять за 15 тысяч туда-обратно.

"Я могу сказать только по своему агентству, но лично у нас большим спросом пользуются зарубежные направления. Нельзя отметать тот факт, что многие ждут прямые перелеты с вылетом из Барнаула, обычно они появляются к концу марта. Так что спрос откладывается на март. Нельзя не отметить, что многие откладывают покупку путевки на последний момент. Не так много людей могут заблаговременно планировать отпуск", — резюмирует Гордеева.