В скором будущем в лор-отделении 8-й больницы города Барнаула не будут принимать и лечить детей. Напомним, сейчас в данном отделении ведется смешанный прием взрослых и детей, что многим не нравится.
Как сообщил 14 февраля во время "Медиалога" с журналистами губернатор Алтайского края Александр Карлин, вскоре детей, которые сегодня вынуждены обращаться в 8-ю больницу, будут принимать в 7-й детской больнице.
"Сейчас в 7-й детской больнице проводятся подготовительные работы к ремонту помещений и созданию там специализированного лор-отделения. Таким образом, восьмая больница будет от детского контингента освобождена и ориентирована на лечение взрослых пациентов. А в седьмой больнице будет современное, хорошо оснащенное и оборудованием, и специалистами отделение", — подчеркнул губернатор.
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Значит опять кого то оптимизируют.
А вы знаете, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала мамой. Об этом сообщает Rusathletics.
По информации издания, спортсменка родила сына. Имя новорожденного Исинбаева и ее муж, мастер спорта по метанию копья Никита Петинов, объявят позже.
мастер спорта по метанию копья)))
хорошо видать метнул) копьем)