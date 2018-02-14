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Уголовное дело возбудило краевое управление Следственного комитета из-за проблем с теплоснабжением в алтайском селе Кусак, расположенном в Немецком национальном районе.
В ведомстве уточняют, что делопроизводство открыто по признакам преступления "Выполнение работ и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
По данным следствия, в период с 30 января по 2 февраля 2018 года в селе Кусак вследствие невыполнения теплоснабжающей организацией в необходимых объемах технического обслуживания, диагностирования и ремонта оборудования, произошли порывы трубопровода подающей магистральной тепловой сети. В результате тепловая энергия в течение длительного времени не поступала как в жилые дома, так и в социальные объекты, констатируют в СКР.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Одновременно с этим в селе принимаются меры к восстановлению теплоснабжения потребителей в полном объеме.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, котельная в селе работает в штатном режиме. Проводятся профилактические мероприятия по информированию и оказанию адресной помощи населению.
Для ликвидации последствий аварии были привлечены 230 человек и 47 единиц техники, из них от МЧС России: 136 человек и 20 единиц техники.
Комментарии
47 единиц техники)))) Машинки колхозников тоже посчитали?????
14.02.2018 13:05
- гость -
Они за единицу техники бытовые тепловентиляторы считали?
Никто там ничего не готовил к зиме! Авось пронесет.. Не пронесло! Надо бы кого-то в назидание примерно премировать с приставкой ДЕ !! и кто заплатит за весь этот бардак?