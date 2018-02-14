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Центробанк собирается ужесточить регулирование микрофинансовых организаций и поэтапно снизить потолок максимальной выплаты должников. Об этом в среду, 14 февраля, пишут "Известия", ссылаясь на "Ведомости".
Уточняется, что сейчас потолком выплат является трехкратный размер займа. В текущем году его хотят снизить до 2,5, в середине следующего года — до двух, а в 2020 — до 1,5.
Также краткосрочные займы намерены прописать в законе, что поможет в урегулировании платежей по микрозаймам. Так, с займа в 10 тысяч рублей будет запрещено требовать платеж свыше 3 тысяч рублей.
Такое регулирование должно облегчить ситуацию должникам. Но противники мер полагают, что это может толкнуть граждан к займам у черных кредиторов.
Комментарии
ну надо же? А до этого что?
У черных кредиторов будет скоро как в Ю.Корейских фильмах показывают: взял 20 тыс взаймы. а отдать должен почку...
Причина краткосрочных займов - это бедность населения....даже до зарплаты не хватает! И нормальные кредиты не доступны всё по той же причине!
Пока человеку позволяется вредить себе, пока закон жёстко не ограничивает в этом его возможности, он будет вредить себе. Он будет брать микрозаймы, он будет покупать МММ, он будет покупать долёвки и машины старше 10 лет, он будет смотреть 1 канал, он будет курить сигареты и пить пиво "велкопоповецкий казёл".