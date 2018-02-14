Фото: penzavzglyad.ru
Гражданские супруги из Камня-на-Оби осуждены за оскорбление сотрудников полиции, которое они позволили себе во время пьяного дебоша в кафе.
Как сообщили в краевой прокуратуре, женщина и ее неоднократно судимый сожитель, изрядно выпив в одном из кафе, начали вести себя непристойно.
"Прибывшие на место сотрудники полиции попытались утихомирить буйных посетителей кафе, однако в ответ получили лишь оскорбления грубой нецензурной бранью. После этого сотрудники попытались вывести виновных из здания кафе, но, встретив активное сопротивление, были вынуждены вызвать дополнительный наряд и применить в отношении мужчины наручники", — уточняют в надзорном ведомстве.
Сожители признали свою вину в полном объеме и способствовали следствию. В итоге женщину приговорили к штрафу в пять тысяч рублей, а мужчину — к шести месяцам исправительных работ.
Комментарии
О как. А если бы они его ограбили, убили, и прикопали возле кабака, то ничего бы им за это не было, как мы знаем. Хотя у нас не прецедентное право, могли бы и оштрафовать, конечно.