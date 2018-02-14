Фото: komotoz.ru
Вертолет потерпел крушение в американском штате Юта из-за того, что столкнулся с лосем. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на местный канал KUTV.
Согласно данным канала, у двух членов экипажа легкие ранения. Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для программы местного управления ресурсов дикой природы. Канал отмечает, что в ходе операции животное задело несущий винт вертолета, который в этот момент находился на высоте порядка 3 метров над землей.
"Было только 10 футов над землей, и было возможно посадить его обратно на землю… Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило", — заявил представитель управления Марк Хэдли.
Подчеркивается, что лось в результате произошедшего погиб.
Комментарии
Кто тут на днях доказывал что только наши самолеты бьются?
поганцы читайте новости про чужие неудачи и злорадствуйте так. как вы злорадовались по поводу наших потерь....
Жаль лосика!
варвары...
Неожиданный поворот.
14.02.2018 14:18
- гость -
Кто тут на днях доказывал что только наши самолеты бьются?
Так ты посчитай литаки у пиндосов и выведи среднее арифметическое ..или как его!
Лось сбил вертолет на высоте 3 метра. Вау.
О! Так в США лоси летают...
14:28
- гость - "Лось сбил вертолет на высоте 3 метров"
Мутируют лоси, скоро на высоте 30 метров будут сбивать, а потом и выше...