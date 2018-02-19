Наши дети — это наша старость.

Правильное воспитание — это наша счастливая старость,

плохое воспитание — это наше будущее горе,

это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед страной.

Д. Сантаяна

Многие родители стремятся быть ответственными по отношению к своим детям. И это, конечно, правильно и рационально, поскольку все мы хотим лучшего для своих детей, а дети ответственных родителей вырастают уверенными в себе, гармонично развивающимися полноценными членами общества, легко налаживают контакт с другими людьми, умеют полагаться на себя и достигать поставленных целей. Но что означает быть ответственным родителем? Верно ли мы, родители, понимаем значение самого понятия? А ведь это крайне важно в достижении поставленного результата – вырастить и воспитать хорошего человека.

Как утверждают специалисты, ответственным можно назвать того родителя, который постоянно общается со своим ребенком, "держит руку на пульсе" его интересов — он готов не только понять и принять, но и разделить некоторые из них. При этом мама и папа при необходимости мягко корректируют и направляют предпочтения и поведение сына или дочери. Общаясь, важно не просто слушать и слышать своего ребенка, но и уметь сопереживать ему, выступая в роли помощника или советчика. Прекрасно, если ребенок сам стремится к такому общению и открыт к диалогу, готов принять ваш совет. Также понятие ответственного родительства включает в себя помощь родителей в социализации ребенка, донесение до него принятых правил и норм поведения, табу общества. Опыт взрослого человека позволяет выступать в роли авторитета, эксперта, примера для подражания. Кроме того, ответственность подразумевает материальное обеспечение детей, заботу о здоровье. И самое главное – способность привить духовные ценности своему ребенку, касающиеся жизни, здоровья, семьи, культуры страны и общества, в котором он живет.

Причем из всех компонентов ответственного родительства чаще всего страдает как раз последний, касающийся духовного воспитания. Сегодняшний ритм нашей жизни, тот темп, в котором мы вынуждены пребывать, стараясь сделать карьеру, обеспечить крепкую материальную базу семьи, порой не оставляет времени на детей. Между тем закладка духовной базы требует немало временных и душевных затрат. К тому же это становится делать все сложнее, учитывая "многоканальное" влияние на личность других потоков – улицы, групп друзей, телевидения, интернета, социальных сетей и прочего. Не секрет, что не всегда информация, получаемая ребенком из этих потоков, согласуется с родительскими наставлениями, передаваемыми жизненными ценностями, способными вырастить здоровое поколение, формирующее впоследствии наше общество.

Поэтому ответственное родительство сегодня допускает формирование ценностных ориентиров для ребенка в том числе через заказ различным социальным институтам — специальным детским центрам развития, клубам и т.д.

"У ответственных родителей сегодня идет запрос на формирование таких качеств личности, как умение устанавливать позитивные продуктивные отношения, умение предотвращать конфликты и выходить из них достойно, владение словом, умение грамотно и красиво говорить, договариваться, выступать публично и не бояться таких выступлений, умение убеждать, приводить аргументы, быть терпимым и толерантным, уважать другую личность, умение вести себя в обществе. Мы это вынесли из работы с родителями, их запросов", — рассказывает директор Школы этико-эстетического воспитания в Барнауле Татьяна Полещенкова.

Эти родительские запросы продиктованы тенденциями современного общества. Подрастающее поколение все чаще предпочитает живому общению общение в социальных сетях и мессенджерах, что, как считают специалисты, способствует неумению вести живой диалог, договариваться, развитию замкнутости, одиночества, эгоизма и порой агрессии. Ответственного родителя не может не беспокоить такая тенденция. Желая скорректировать негативное воздействие современности на своего ребенка, он ищет ресурсы и инструменты, с помощью которых можно привить ребенку умение выстраивать эффективные социальные коммуникации (вести живой диалог, договариваться, профилактировать конфликты, с достоинством выходить из них), уважая себя и любую другую личность, достигая собственных целей тактично, не нарушая законов мироздания и не поступаясь вечными социальными ценностями.

Хорошо, если такие ресурсы находятся внутри семьи, но так происходит не всегда. В этом случае важно понимать, что угрызения совести и бесконечное чувство вины – не лучший помощник в воспитании ребенка. К счастью, сегодня есть субъекты, которые готовы запросы ответственного родителя удовлетворить на профессиональной основе. Одним из таких в краевой столице является Школа этико-эстетического воспитания, где квалифицированные специалисты помогают при комплексном подходе приобрести детям необходимые им уже сегодня навыки. И так важно в этом деле не упустить момент, чтобы формирующаяся личность успела "впитать" в себя все то, что с такой заботой отражено в родительском запросе.

Школа этико-эстетического воспитания:

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58б (ТЦ "Эдем")

тел. 8-906-196-35-74

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