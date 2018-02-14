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Двое жителей Барнаула предстанут перед судом по обвинению в перевозке, хранении и сбыте взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
По информации краевой прокуратуры, в прошлом году в полицию поступила информация о подготовке неустановленными лицами сбыта взрывных устройств на территории краевой столицы.
Сотрудник полиции под видом покупателя приобрел у торговцев оружием три взрывных устройства промышленного изготовления.
При сбыте последнего образца оружия оба обвиняемых были задержаны с поличным и заключены под стражу.
Экспертиза установила, что изъятое оружие относится к реактивным противотанковым и ручным осколочным гранатам, пригодным для боевого применения.
Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Комментарии
вот интересно, хоть одного бандита в Чечне посадили за владение оружием?