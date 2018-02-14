В ближайшие три года в Алтайском крае намерены решить проблему очередей в дошкольные учреждения для всех детей, достигших возраста, когда их можно отдавать в ясли или детский сад. Об этом сообщил во время "Медиалога" с журналистами 14 февраля губернатор региона Александр Карлин. Он напомнил, что начиная с 2018 года в России объявлено 10-летие детства, и, соответственно, в этот период будет уделено особое внимание вопросам защиты и охраны ребенка.
Губернатор сообщил, что сейчас край активно ведет работу с Министерством образования и науки России, и выразил надежду, что регион получит порядка 500 млн рублей на строительство учреждений дошкольного образования.
По словам Александра Карлина, сейчас в муниципалитетах региона определяют площадки, где построить такие учреждения.
В Барнауле новые детские сады и ясли намерены построить в новых микрорайонах: "Мы обязаны создать людям все необходимые условия", – подчеркнул губернатор.
Также дошкольные учреждения будут построены в Бийске и сельских территориях края. В частности, был указан Каменский район.
"Мы должны закрыть тему очередей в дошкольные учреждения в течение ближайших трех лет, вне зависимости от возраста ребенка", — подчеркнул губернатор.
Он напомнил, что на сегодня в крае удалось ликвидировать очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом в половине муниципалитетов края уже нет очередей в принципе.
Комментарии
Всё правильно, демографический спад. Даже не строя новых детских садов, можно с достойным видом выйти из сложившейся ситуации, приписав все заслуги себе.
Почему детские сады строят за госсчёт? Это не образовательные учереждения! Так образования - 1%, остальные 99% - присмотр, кормёжка, уложить поспать, выгулять и вытереть сопли или что похуже. Пусть частный бизнес строит детские сады, пусть имеющиеся продаются частникам. Люди пусть платят за услуги согласно рынку, а государство пусть платит отдельно зарплату педагогам в детских садах. На сэкономленные деньги она может быть хоть 40 тысяч.
что то да же страшно подумать какими методами собираются искоренять очередь, в быстрое строительство верится слабо... вероятно будут сокращать численность желающих
Детей отбирать начнут
14.02.2018 14:26
2014
товарищ а у тебя дети есть?
а в 1980 году мы должны были жить при коммунизме.....
14-28) У Ванадия ни детей,ни мозгов))))
14.02.2018 14:32
- гость -
И не будет, ибо...
14:39).....Ибо он контрацептив))))???
14.02.2018 14:26
2014
Ну если ты растишь такого же овоща, как ты сам, то да, дитю твоему, так же, как и тебе самому, нужно только жопу и нос подтирать, а образование ему, как и тебе, без надобности.
Через три года в Алтайском крае полностью искоренят очереди в детские сады - и образуют очереди в школы
Лукавит губернатор, ой лукавит(((
Племяннице осенью исполнилось 3 года. Мест нет. Живут в селе, пригород Барнаула. Писали письмо губернатору, раз все дети с 3-х до 7-ми лет охвачены дошкольным образованием, тогда почему ребенку нет места? Пришел ответ: из Санниково можете возить в садик в Б.Ключи (по Бийской трассе - км. 20 от дома) или в Боровиху - примерно так-же по расстоянию. История про "среднюю температуру по больнице".
да же страшно подумать какими методами собираются искоренять очередь
В 2017 году рождаемость в Алтайском крае сократилась на 11%. Дальнейшее падение уровня жизни населения приведёт и далее к сокращению рождаемости. Так что можно сидеть ровно на ... Медиалоге, с журналистами, и утверждать, что уже скоро всем места хватит
я думаю с такими демографическими успехами через 5-7 лет начнем закрывать существующие дет сады....какая уж там очередь)
Демографический спад в 2021г.!!! О
Дальнейшее падение уровня жизни населения приведёт и далее к сокращению рождаемости.
Падение уровня жизни не приводит к сокращению рождаемости. К сокращению рождаемости приводит рост культурного и интеллектуального уровня общества.
15:18, покажите мне где у нас наблюдается рост культурного и интеллектуального уровня общества
Да о чем вообще эта статья? 500 млн выделят на искоренение ВСЕЙ очереди во всем АК? Один нормальный вместительный садик стоит 500 млн. И что, всех детей со всего АК в этот садик запихают?
14.02.2018 15:22
- гость -
Судя по массе "культурных" и "интеллектуальных" комментов, обществу в целом и отдельным людям есть куда стремиться, но прогресс всё равно есть.
14.02.2018 14:26
2014
какой частный бизнес захочет строить садики, если его гнобят до сих пор как в 90-х? "Торгаши", "хапуги", "деляги", "дерюги" и т.п. - и это еще мягкие выражения! А какое отношение со стороны государства? Налоги, проверки, придирки, штрафы по поводу и без! Думаете, частному бизнесу интересно развиваться после этого? А уж тем более строить сады для детей своих работников? Да ни в жисть!
Меняйте свои убеждения, господа! И поймите уже наконец - 21 век настал, весь мир поднялся с рисовых грядок и устремился в цифровое будущее. Одни вы застряли между халявным застоем и полудикой перестройкой. А еще на Президента кивают, и во всём-то он вам виноват, то денег не дает, то жалобы не удовлетворяет....
14.02.2018 14:26
2014
Почему детские сады строят за госсчёт?
Во-первых, за это государству заплачено налогами. И не надо строить иллюзий, что даже если строить станут за частный счет, налоги на это с населения взимать не будут. Все равно будут. Только еще и частникам платить придется.
Во-вторых, еще советская власть строила детсады далеко не только из принципов гуманизма. Наличие детсадов есть множество освободившихся рабочих рук. Сам факт их наличия сейчас ничего не значит, а вот те деньги, которые будут заработаны, а значит налоги и поборы с них пойдут в доход "государства".
Очереди в детские сады не будет, потому что отток людей из края ооочень велик))))
[em] Во-первых, за это государству заплачено налогами. И не надо строить иллюзий, что даже если строить станут за частный счет,
Ну блестяще! Теперь любые гостраты можно этим объяснять! Бомбим Сирию? Так это же на наши налоги, всё ок! Дарим безвозратные кредиты Венесуэлам? Да какие проблемы, это же на наши налоги! И не надо строить иллюзий, что налоги на это с населения взимать не будут. Все равно будут. А до кучи, не надо думать, что можно как-то по другому потратить собранные налоги. Блин. С таким мышлением масс не удивительно, что так живём.
Увеличили количество мест очень просто - внесли изменение в санитарные правила. Сейчас количество в группе детей зависит от квадратных метров, а раньше наполняемость определялась максимумом детей определённого возраста на воспитателя. Вот сегодня и получается на одного воспитателя по 25, 27 и более 3-х летних деток. Попробуй их чему либо обучи - тут уследить бы, что бы не случилось ли чего с ними.