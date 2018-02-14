Фото: mvd.ru
Полиция в Республике Алтай задержала жителя села Ябоган, которого подозревают в незаконной вырубке деревьев породы лиственница в особо крупном размере.
Как сообщили в региональном МВД, с заявлением в органы обратились сотрудники участкового лесничества, сообщившие о том, что в 15 километрах от села Ябоган неизвестные лица совершили незаконную рубку 62 деревьев. Сумма причиненного ущерба составила 850 тысяч рублей.
Правоохранители обнаружили и изъяли спилы деревьев, а также нашли следы техники. В итоге полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 37-летнего жителя Ябогана, который признался в содеянном.
Согласно предварительной версии, злоумышленник, не имея разрешающих документов, осуществил рубку деревьев совместно с тремя односельчанами, которых он умышленно ввел в заблуждение. Им он заявил, что деляна выделена ему официально, и для большей убедительности показал лесорубочный билет с истекшим сроком действия.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.
В настоящее время часть леса изъята. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Комментарии
Незаконные рубки в особо крупном размере нужно устраивать только на законных основаниях!
На Наше святое пёс покусился!
Незаконно срубили 62 дерева, а законно бы срубили 10000 деревьев под Барнаулом.