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Единый государственный экзамен в Республике Алтай в этом году будут сдавать около полутора тысяч выпускников, сообщает региональное минобрнауки.
Так, всего заявления на участие в ЕГЭ подали 1669 человек. Из них 1480 выпускников текущего года, 58 студентов СПО и 129 выпускников прошлых лет.
Самым популярным предметом у тех, кто будет сдавать ЕГЭ, является обществознание – его выбрали 879 человек, или почти 60% от общего количества выпускников текущего года.
Также в числе популярных предметов — история, биология и физика. Увеличилось число заявившихся на ЕГЭ по математике профильного уровня, информатике и ИКТ, литературе и химии.
При этом сокращается популярность таких предметов, как иностранный язык, родная литература и география.
Итоговые госэкзамены в 2018 году пройдут в три этапа: досрочный (с 21 марта по 11 апреля), основной (с 28 мая по 2 июля) и дополнительный (с 4 по 15 сентября).
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