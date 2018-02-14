Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Этот День всех влюбленных Артем и Анастасия Ковчеговы запомнят навсегда. 14 февраля 2018 года в перинатальном центре у семьи родились две дочери: Виктория и Вероника.
Ковчеговы восемь лет мечтали о ребенке. Для того, чтобы стать родителями, супруги прошли процедуру ЭКО. Во время планового УЗИ Анастасия узнала, что на свет появится двойня.
"Мы столько лет ждали, столько усилий прилагали к этому. Когда узнал, что будет двойня, был счастлив. Мы не зря прошли через все это!" - рассказал Артем Ковчегов.
Артем сам предложил жене присутствовать при родах. Говорит, что хотел быть рядом с ней, чтобы поддержать ее, чтобы помочь своим присутствием. И, конечно, Артем хотел увидеть и взять на руки таких долгожданных дочек как можно раньше.
Кстати, врачи говорят, что партнерские роды — это не редкость. Все чаще мужчины поддерживают женщин во время родов и во время кесарево. Такая практика рекомендована Всемирной организацией здравоохранения и широко распространена во всем мире, Барнаул не исключение.
Преимущество партнерских родов заключается в эмоциональной поддержке, а также такие роды дисциплинируют не только пациентов, но и медицинских работников, говорят специалисты. На эти роды решаются только сильные духом люди.
За последнее время количество партнерских родов в перинатальном центре увеличилось. В 2015 году было 23 случая, в 2016 — 25, а за 2017 год врачи зарегистрировали 123 случая партнерских родов.
Комментарии
Нет, я никогда не пойму тех баб, которые тащат мужиков на это посмотреть. Ж - жесть.
14.02.2018 15:34
- гость -
это же потом с женой никакого секса не захочется.. хотя может быть это бабы специально так придумывают?
ну там кесарево что такого не криков .....спокойней чем обычные роды то
а кто заставляет стоять и смотреть между ног то))в голове стоят папаши ваще то))
Все хорошо, но какого черта фотки с новорожденными выкладывать на всеобщее обозрение????
фу как мило
да пофиг ихнее дело
аще пофиг
14.02.2018 15:34
- гость -
это же потом с женой никакого секса не захочется.. хотя может быть это бабы специально так придумывают?
А как мужики то на это соглашаются?!! Ну кааааааааааааак?!
Они больные звать журналистов на роды??? Еще бы на зачатие пригласили.....
Пару поздравляем с рождением детишек долгожданных!!!
Хотели поделиться своей радостью на весь мир.
Злыдни перестаньте тут писать ерунду.
14.02.2018 16:12
- гость -
мягко говоря, всем - пофиг! У каждого своя радость. Никогда ни с кем посторонним не делюсь своими радостями, ибо народ по-умолчанию завистлив и сопереживать чужую радость - это только гнев на себя называть.
а кто заставляет стоять и смотреть между ног то))в голове стоят папаши ваще то))
Кесарят не между ног, стоять сбоку.