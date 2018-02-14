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Елена Исинбаева во второй раз стала мамой

, ИА "Амител"
Двукратная олимпийская чемпионка выразила благодарность всем за поздравления с этим прекрасным событием

Фото: livejournal.com

Легенда российского спорта, двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала мамой. Роды прошли в Монако.

Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram. "Доброе утро, друзья! Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение! Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова!", — сообщила Исинбаева.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на тренера Исинбаевой Евгения Трофимова, Елена чувствует себя хорошо.

"Так что теперь могу считать себя уже двукратным "дедом", — добавил Трофимов.

Отметим, что в 2014 году Елена Исинбаева родила дочь Еву.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.02.2018 15:13
- гость -

Роды прошли в Монако.

Наша монакиня)

0  0
14.02.2018 15:14
- гость -

У неё ребятишки граждане Княжества Монако?

0  0
14.02.2018 15:24
Павсекакий

"Роды прошли в Монако."
-----
Настоящая патриотка! Поздравляю!

0  0
14.02.2018 15:26
- гость -

14.02.2018 15:24
Павсекакий

Ведь столько много радости ватятам принесла) Заслужила.

0  0
14.02.2018 15:29
- гость -

14.02.2018 15:26
- гость -

давно переобулся в ватенка? вас же тут двое чепчики кидает))

0  0
14.02.2018 15:30
- гость -

14.02.2018 15:29
- гость -

Совсем не ватёнок)

0  0
14.02.2018 15:32
- гость -

бездоказательно. твоих 3 поста. значит радуешься. согласно твоих слов радуются ватята. значит ты ватенок.

0  0
14.02.2018 15:33
- гость -

14.02.2018 15:32
- гость -

Нет ты!

0  0
14.02.2018 15:35
- гость -

странный ты Толик.. ты скачешь радуясь, а ватенок я...

0  0
14.02.2018 15:36
- гость -

14.02.2018 15:35
- гость -

Почему тебе не нравятся, мои анекдоты, Серж?

0  0
14.02.2018 15:37
- гость -

они не смешные

0  0
14.02.2018 15:37
- гость -

14.02.2018 15:37
- гость -

Зато правда)

0  0
14.02.2018 15:44
кот Бегемот

Ну рожала в Монако, и что с того? За свой счет между прочим. А насчет патриотизма
почитай про ее рекорды и награды. Так что вертела она разных павсекакиев и прочих либнрюг на шесте
как хотела

0  0
14.02.2018 15:47
месный

а папка кто?

0  0
14.02.2018 15:48
- гость -

14.02.2018 15:44
кот Бегемот

аааррряяя, рикорды...у нийо рикорды, пасмарити, ей нигожи рожать в радном Сталингради!

0  0
14.02.2018 15:50
- гость -

И вот теперь на этом триумфе Исинбаева видимо решила вновь перебраться в Монако, хотя обещает Волгоград не забывать и своего тренера Евгения Трофимова.

"Страшный, старый город стал. Деградировал. Дороги ужасные — машину чинить замучаешься. Иномарку купишь — кирдык этой машине", — рассказала олимпийская чемпионка о Волгограде в целом, добавив, что в городе нет нормальных условий для тренировок, передает Lenta.ru.

Исинбаева считает, что власти просто махнули рукой, как на жителей, так и на спортсменов.

"Пришло время собирать то, что посеяли, а там у нас ничего нет — шиш с маслом. Я все время думала, что наша область, наш город будет достойно оценивать мои заслуги. Вот (показывает жест "кукиш". Никогда ничего", — заявила она.

Сетевое издание "Газета.ру" добавляет, что Исинбаева не отказывается от обязательств перед городом, но все таки жить собирается в Монако.

"В Волгограде у меня будет много обязательств, но жить хочу в Монако", — говорит Исинбаева. — Волгоград — город побед, победы у нас ассоциируются с победами в спорте, в учебе… Но нужно все это развивать, как, например, в Казани. Там делай что хочешь, занимайся любым видом спорта. А что делать здесь в городе, когда у нас просто нищий город? Волгоград деградировал, в нем необходимо создавать приемлемые условия существования для людей".

0  0
14.02.2018 15:51
- гость -

14.02.2018 15:44
кот Бегемот

котейка, ты можешь редактировать свои посты?

0  0
14.02.2018 15:52
- гость -

аааррряяя, рикорды...у нийо рикорды, пасмарити, ей нигожи рожать в радном Сталингради!

дурачек какой-то.

0  0
14.02.2018 15:53
- гость -

14.02.2018 15:47
месный

Микита Петинов, в браке с 2014

0  0
14.02.2018 15:58
- гость -

14.02.2018 15:50
- гость -

Знатно опарафинила свой город-герой

0  0
14.02.2018 16:04
- гость -

"Чётко, патриотка!" (с) - Гр. Ленинград.

0  0
14.02.2018 16:15
гость

местный 15:47
папка известно кто, Сергей Эдуардович!

0  0
14.02.2018 16:18
-гость-

-гость- 15:53 местный спросил же папка кто, а не за кого замужем

0  0
14.02.2018 16:21
- гость -

14.02.2018 16:18
-гость-
спросил же папка кто, а не за кого замужем

Ты сейчас берёшь скрепы и просто ломаешь их об колено.

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