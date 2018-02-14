Фото: livejournal.com
Легенда российского спорта, двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала мамой. Роды прошли в Монако.
Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram. "Доброе утро, друзья! Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение! Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова!", — сообщила Исинбаева.
Как передает РИА "Новости" со ссылкой на тренера Исинбаевой Евгения Трофимова, Елена чувствует себя хорошо.
"Так что теперь могу считать себя уже двукратным "дедом", — добавил Трофимов.
Отметим, что в 2014 году Елена Исинбаева родила дочь Еву.
Комментарии
Роды прошли в Монако.
Наша монакиня)
У неё ребятишки граждане Княжества Монако?
"Роды прошли в Монако."
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Настоящая патриотка! Поздравляю!
14.02.2018 15:24
Павсекакий
Ведь столько много радости ватятам принесла) Заслужила.
14.02.2018 15:26
- гость -
давно переобулся в ватенка? вас же тут двое чепчики кидает))
14.02.2018 15:29
- гость -
Совсем не ватёнок)
бездоказательно. твоих 3 поста. значит радуешься. согласно твоих слов радуются ватята. значит ты ватенок.
14.02.2018 15:32
- гость -
Нет ты!
странный ты Толик.. ты скачешь радуясь, а ватенок я...
14.02.2018 15:35
- гость -
Почему тебе не нравятся, мои анекдоты, Серж?
они не смешные
14.02.2018 15:37
- гость -
Зато правда)
Ну рожала в Монако, и что с того? За свой счет между прочим. А насчет патриотизма
почитай про ее рекорды и награды. Так что вертела она разных павсекакиев и прочих либнрюг на шесте
как хотела
а папка кто?
14.02.2018 15:44
кот Бегемот
аааррряяя, рикорды...у нийо рикорды, пасмарити, ей нигожи рожать в радном Сталингради!
И вот теперь на этом триумфе Исинбаева видимо решила вновь перебраться в Монако, хотя обещает Волгоград не забывать и своего тренера Евгения Трофимова.
"Страшный, старый город стал. Деградировал. Дороги ужасные — машину чинить замучаешься. Иномарку купишь — кирдык этой машине", — рассказала олимпийская чемпионка о Волгограде в целом, добавив, что в городе нет нормальных условий для тренировок, передает Lenta.ru.
Исинбаева считает, что власти просто махнули рукой, как на жителей, так и на спортсменов.
"Пришло время собирать то, что посеяли, а там у нас ничего нет — шиш с маслом. Я все время думала, что наша область, наш город будет достойно оценивать мои заслуги. Вот (показывает жест "кукиш". Никогда ничего", — заявила она.
Сетевое издание "Газета.ру" добавляет, что Исинбаева не отказывается от обязательств перед городом, но все таки жить собирается в Монако.
"В Волгограде у меня будет много обязательств, но жить хочу в Монако", — говорит Исинбаева. — Волгоград — город побед, победы у нас ассоциируются с победами в спорте, в учебе… Но нужно все это развивать, как, например, в Казани. Там делай что хочешь, занимайся любым видом спорта. А что делать здесь в городе, когда у нас просто нищий город? Волгоград деградировал, в нем необходимо создавать приемлемые условия существования для людей".
14.02.2018 15:44
кот Бегемот
котейка, ты можешь редактировать свои посты?
аааррряяя, рикорды...у нийо рикорды, пасмарити, ей нигожи рожать в радном Сталингради!
дурачек какой-то.
14.02.2018 15:47
месный
Микита Петинов, в браке с 2014
14.02.2018 15:50
- гость -
Знатно опарафинила свой город-герой
"Чётко, патриотка!" (с) - Гр. Ленинград.
местный 15:47
папка известно кто, Сергей Эдуардович!
-гость- 15:53 местный спросил же папка кто, а не за кого замужем
14.02.2018 16:18
-гость-
спросил же папка кто, а не за кого замужем
Ты сейчас берёшь скрепы и просто ломаешь их об колено.