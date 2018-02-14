Фото: galinadanchikova.ru
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, комментируя информацию об авиаударе коалиции во главе США в Сирии, в результате которого погибли россияне, заявил, что "кто-то специально сгущает краски". Об этом пишет РИА "Новости".
"Идёт детальная проверка информации, но достоверной пока, заслуживающей внимания, к сожалению, нет", — добавил депутат.
Агентство отмечает, что пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих, и порекомендовал обращаться за информацией в Минобороны.
Коалиция атаковала сирийских ополченцев, проводивших операцию против "спящей" ячейки ИГ (организация запрещена в РФ), в ночь на 8 февраля. В альянсе заявили, то причиной удара стала "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".
В результате удара были ранены 25 человек, утверждает РИА "Новости". При этом зарубежные СМИ написали о сотне погибших. Агентство добавляет, что в незарегистрированной организации "Другая Россия" сообщили о гибели своего активиста Кирилла Ананьева, отметив, что он находился в Сирии в качестве добровольца.
В Минобороны отметили, что одной из причин произошедшего стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с РФ. При этом в ведомстве отметили, что действия Штатов вновь демонстрируют истинные цели альянса в Сирии. Подчеркивается, что коалиция стремится захватить экономические активы страны.
Комментарии
Коалиция атаковала сирийских ополченцев, проводивших операцию против "спящей" ячейки ИГ (организация запрещена в РФ), в ночь на 8 февраля.
Евпатий говорил, что таки нефтяное поле пытались отжать.
можем повторить уже не прокатывает?
Почти уверен, что никаких проблем не будет, если ВКС РФ нанесут авиаудар по исламским экстремистам на территории, контролируемой западной коалицией и при этом погибнут западные наемники
14.02.2018 15:24
гость
если ВКС РФ нанесут авиаудар
Пытались же недавно, но получилось запацанов!
ты очень сильно ошибаешься, будет международный скандал, т.к. коалиция не бросает своих, в отличие от России, которая ничем ответить не сможет коалиции.
-гость- 15:24
у США не такого рода войск "ихтамнет"
Низкая активность поцреотов..видать прозрели.
Никто не подскажет где скачать игрушку AC-130 Gunship Simulator - Convoy engagement
Как раз с этой игры видео фэйка разгрома делали.
Видео 2х летней давности и качество получше будет чем опубликованное видео которое везде летает.
-гость- 15:52 а ты видио не смотри, анализируй источники из СМИ и соц. сетей
Конечно фейк)))) Кто бы сомневался))))
Ихтамнетов там не было! И ни кто не погиб! Только 25 раненых! Вывсёврёти!
14.02.2018 15:58
-гость-
Иди хронологию событий изучай, любитель соц сетей.
Откуда видео приползло и откуда комменты пошли. И их какой страны.
скорее бы 9 мая что ль, хоть погордится по нормальному
дак наемники, на то и наемники, что из-за денег туда рвутся - у супруги двоюродный брат 3 раза пытался, только на третий раз взяли, полгода тренировался..... но это частные конторы, со своими узкоспециализированными задачами.... причем такие конторы, еще и официальные, как не странно, но к военным никакого отношения не имеют, вот кремль так и отвечает.... не видели, не слышали....
14.02.2018 16:15
- гость -
А вот и дочь офицера вылезла.
я крымчанка дочь офицера у нас все неоднозначно (С)
14.02.2018 16:15
- гость -
кто ж их нанял? просвяти всезнающий!